Захист оскаржив вирок у справі про смертельну ДТП, заявивши про тверезість водія: що вирішив суд

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок водієві, якого засудили до 6 років і 6 місяців ув’язнення за смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

фото: Хмельницький апеляційний суд

Хмельницький апеляційний суд переглянув вирок у справі № 671/2220/24 про ДТП, що сталася 14 вересня 2024 року поблизу села Бубнівка Хмельницького району.

Суть справи

Як встановив суд, водій автомобіля Opel Astra, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, перевищив дозволену швидкість і на повороті не впорався з керуванням – автомобіль виїхав за межі проїзної частини та перекинувся у кювет. Унаслідок ДТП тяжкі травми отримав 61-річний пасажир легковика, який через тиждень помер у лікарні.

Волочиський районний суд Хмельницької області визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України) та призначив покарання – 6 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 9 років. На користь родичів загиблого суд стягнув з нього 500 000 грн моральної шкоди.

Захисник обвинуваченого в апеляційній скарзі стверджував, що суд першої інстанції неправильно оцінив докази щодо перебування водія у стані алкогольного сп’яніння. Він просив змінити вирок – перекваліфікувати дії з ч. 3 ст. 286-1 на ч. 2 ст. 286 КК України, призначити покарання в межах санкції цієї статті та звільнити обвинуваченого від його відбування з випробуванням, а також застосувати додаткове покарання у вигляді трирічного позбавлення права керування транспортними засобами.

Сам обвинувачений у суді пояснив, що був тверезим під час керування автомобілем, а алкоголь вжив уже після аварії, щоб зняти стрес.

Розгляд справи у апеляційному суді

За результатами апеляційного розгляду суд підтвердив правильність кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Колегія суддів звернула увагу, що суд першої інстанції обґрунтовано врахував, зокрема, відеозаписи з нагрудних камер поліцейських, на яких зафіксовано обстановку після ДТП і поведінку водія; показання дружини загиблого, яка повідомила, що обвинувачений сам підтвердив вживання алкоголю перед поїздкою; свідчення доньки загиблого та працівників поліції про ознаки сп’яніння у водія; показання медичних працівників щодо відбору зразків крові та записи журналу їх реєстрації; а також висновок судово-токсикологічної експертизи, який підтвердив наявність у крові обвинуваченого етилового алкоголю у концентрації 3,52 проміле.

«Усі встановлені обставини у своїй сукупності доводять поза розумним сумнівом, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував транспортним засобом та своїми діями спричинив ДТП зі смертельними наслідками», – зазначив апеляційний суд.

Колегія суддів також погодилася з призначеним покаранням. Суд врахував, що обвинувачений вчинив тяжкий злочин, частково визнав вину, однак щиро не розкаявся, має статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 2), є пенсіонером за віком, і позицію потерпілих, які наполягали на суворому покаранні.

Відтак апеляційний суд залишив вирок місцевого суду без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

