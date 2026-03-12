Суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов очолив Раду суддів України

Головою Ради суддів України було обрано Віталія Саліхова.

У Києві 12 березня відбулося перше організаційне засідання новообраної Ради суддів України. Воно пройшло одразу після завершення роботи ХХ чергового з’їзду суддів України.

Делегати з'їзду переобрали склад Ради суддів України. За результатами голосування до РСУ було обрано 30 членів. Ще два члени Ради – по одному від місцевих загальних судів та від місцевих господарських судів, делегати з'їзду вирішили дообрати на наступному з'їзді суддів України.

Під час засідання новообрані члени РСУ обрали керівництво органу. На посаду голови Ради суддів України було висунуто кандидатуру судді Київського апеляційного суду Віталія Саліхова. Інших кандидатів не пропонували.

За результатами таємного голосування, у якому взяли участь усі 30 членів Ради, головою РСУ обрали суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова.

Заступником голови Ради суддів України став суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Володимир Соколов.

Секретарем Ради обрали суддю Господарського суду Київської області Тетяну Гребенюк.

