  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов очолив Раду суддів України

15:59, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Головою Ради суддів України було обрано Віталія Саліхова.
Суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов очолив Раду суддів України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 12 березня відбулося перше організаційне засідання новообраної Ради суддів України. Воно пройшло одразу після завершення роботи ХХ чергового з’їзду суддів України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Делегати з'їзду переобрали склад Ради суддів України. За результатами голосування до РСУ було обрано 30 членів. Ще два члени Ради – по одному від місцевих загальних судів та від місцевих господарських судів, делегати з'їзду вирішили дообрати на наступному з'їзді суддів України.

Під час засідання новообрані члени РСУ обрали керівництво органу. На посаду голови Ради суддів України було висунуто кандидатуру судді Київського апеляційного суду Віталія Саліхова. Інших кандидатів не пропонували.

За результатами таємного голосування, у якому взяли участь усі 30 членів Ради, головою РСУ обрали суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова.

Заступником голови Ради суддів України став суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Володимир Соколов.

Секретарем Ради обрали суддю Господарського суду Київської області Тетяну Гребенюк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

РСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президентські вибори в України в умовах воєнного стану: позиція ВП ВС

ВП ВС підтвердила, що Верховна Рада не зобов’язана призначати вибори Президента під час воєнного стану, а відсутність такого рішення не є протиправною бездіяльністю.

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Богдан Моніч: Оновлення Ради суддів — це природний процес, а не перепочинок, інтерв'ю за підсумками ХХ з’їзду

Богдан Моніч в ексклюзивному коментарі розповів про баланс між дисциплінарною відповідальністю та незалежністю, легітимність рішень триваючого з’їзду та свої плани щодо повернення до здійснення правосуддя.

Спроба втечі до Польщі через кордон: як суд на Волині оцінив дії військовослужбовця

Чому ця справа не набула кримінального продовження.

З’їзд суддів заявив про фінансову кризу в судах і визнав роботу ДСА незадовільною

Судді заявили про загрозу для роботи судів через фінансову кризу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]