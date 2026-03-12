Великдень 2026: чи буде понеділок після свята вихідним в Україні

Роботодавець може сам вирішити надати працівникам додатковий вихідний, видавши відповідний наказ на підприємстві.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році римо-католики святкуватимуть Великдень 5 квітня, а православні та греко-католики — 12 квітня.

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України, Великдень належить до святкових і неробочих днів. У квітні 2026 року це фактично єдине державне свято, яке припадає на цей місяць. У календарі воно відзначається 12 квітня — у неділю.

У мирний час українське законодавство передбачає додатковий день відпочинку, якщо святковий день збігається з вихідним. Відповідно до статті 67 КЗпП, у такому випадку вихідний переноситься на найближчий робочий день після свята. За цією нормою понеділок, 13 квітня 2026 року, мав би бути додатковим вихідним.

Проте під час воєнного стану це правило не діє. Наразі в Україні продовжено воєнний стан щонайменше до 4 травня 2026 року. Трудові відносини в цей період регулюються Законом України від 15 березня 2022 року №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Згідно з цим законом, норми статті 73 КЗпП щодо святкових і неробочих днів тимчасово не застосовуються. Через це правило автоматичного перенесення вихідних також не діє.

Таким чином, у 2026 році додатковий вихідний на Великдень на державному рівні не передбачений, а понеділок, 13 квітня, буде звичайним робочим днем.

Чи можуть запровадити додатковий вихідний

Попри це, роботодавці мають право самостійно встановлювати графік роботи на підприємстві. У приватних компаніях керівництво може вирішити надати працівникам додатковий день відпочинку, наприклад у понеділок, 13 квітня.

Для цього достатньо видати відповідний внутрішній наказ або внести зміни до графіка роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.