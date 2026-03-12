  1. В Украине

Пасха 2026: будет ли понедельник после праздника выходным в Украине

17:12, 12 марта 2026
Работодатель может сам решить предоставить работникам дополнительный выходной, выдав соответствующий приказ на предприятии.
В 2026 году римо-католики будут праздновать Пасху 5 апреля, а православные и греко-католики – 12 апреля.

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, Пасха принадлежит к праздничным и нерабочим дням. В апреле 2026 это фактически единственный государственный праздник, который приходится на этот месяц. В календаре он отмечается 12 апреля - в воскресенье.

В мирное время украинское законодательство предусматривает дополнительный день отдыха, если праздничный день совпадает с выходным. Согласно статье 67 КЗоТ, в таком случае выходной переносится на ближайший рабочий день после праздника. По этой норме понедельник, 13 апреля 2026 года, должен быть дополнительным выходным.

Однако во время военного положения это правило не действует. В настоящее время в Украине продлено военное положение как минимум до 4 мая 2026 года. Трудовые отношения в этот период регулируются Законом Украины от 15 марта 2022 г. №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Согласно этому закону, нормы статьи 73 КЗоТ по праздничным и нерабочим дням временно не применяются. Поэтому правило автоматического переноса выходных также не действует.

Таким образом, в 2026 году дополнительный выходной на Пасху на государственном уровне не предусмотрен, а понедельник, 13 апреля, будет обычным рабочим днем.

Могут ввести дополнительный выходной

Тем не менее, работодатели имеют право самостоятельно устанавливать график работы на предприятии. В частных компаниях руководство может решить предоставить работникам дополнительный день отдыха, например, в понедельник, 13 апреля.

Для этого достаточно издать соответствующий внутренний приказ или внести изменения в график работы.

Украина военное положение свято

