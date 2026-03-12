  1. В Украине

Украинцы получат кешбэк на топливо — до 15%, новая программа правительства

17:26, 12 марта 2026
Кешбэк на топливо будет действовать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе.
Правительство готовит новый пакет поддержки для граждан, который предусматривает одноразовые выплаты социально уязвимым категориям населения и компенсации части расходов на топливо. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Целевая поддержка пенсионеров и уязвимых категорий граждан

Доплата 1500 гривен будет направлена для поддержки наиболее уязвимых категорий — пенсионеров по возрасту, получателей помощи по инвалидности, малообеспеченных, получателей базовой социальной помощи, ВПЛ, семей с детьми. Ожидается, что помощь получат почти 13 млн человек.

Средства поступят единовременно в апреле уже существующими механизмами, через которые люди получают социальные выплаты — на спецсчета в банках или через Укрпочту.

Выплаты будут осуществлены в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики.

Кешбэк на топливо

При покупке на АЗС граждане смогут получить от государства:
• 15% кешбэка на дизельное топливо
• 10% кешбэка на бензин
• 5% кешбэка на автогаз

Кешбэк на топливо будет действовать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе.

Выплаты будут осуществляться на базе программы «Национальный кешбэк», которой уже пользуются 9,4 млн граждан.

