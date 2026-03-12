  1. В Украине

Украина и Румыния построят две новые линии электропередачи

18:03, 12 марта 2026
Страны также начинают совместное производство беспилотников.
Украина и Румыния договорились о строительстве новых линий электропередачи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.

Кроме того, страны начинают совместное производство беспилотников.

По словам президента Румынии Никушора Дана, мощности для изготовления дронов будут размещены на территории Румынии. Стороны уверены, что это не только усилит обороноспособность Украины, но и будет способствовать технологическому развитию обоих государств.

Отдельный блок договоренностей касается энергетической безопасности. Подписанные документы предусматривают запуск двух новых линий поставки электроэнергии.

Это решение имеет критическое значение для приграничных территорий, в частности позволит существенно улучшить ситуацию с электроснабжением в Черновицкой области и стабилизировать энергосистему региона.

Также лидеры государств обсудили упрощение логистики.

