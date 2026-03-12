Рассчитает зарплату с надбавками и доплатами — для учителей создали калькулятор
18:13, 12 марта 2026
С помощью калькулятора каждый учитель может рассчитать зарплату с учетом повышения.
Министерство образования и науки сообщило, что создало калькулятор зарплаты учителя, который поможет каждому педагогу самостоятельно рассчитать точную сумму заработной платы с учетом всех надбавок и доплат.
В ведомстве напомнили, что с января 2026 года заработная плата учителей выросла на 30%. МОН перечислило средства всем громадам. Следующий этап повышения — еще на 20% — запланирован на сентябрь 2026 года.
Калькулятор зарплаты учителя доступен по ссылке.
С помощью калькулятора каждый учитель может:
- рассчитать зарплату с учетом повышения;
- увидеть полную структуру начислений;
- сформировать индивидуальный расчетный лист и сравнить его с фактическими выплатами.
