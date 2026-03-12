  1. В Украине

Рассчитает зарплату с надбавками и доплатами — для учителей создали калькулятор

18:13, 12 марта 2026
С помощью калькулятора каждый учитель может рассчитать зарплату с учетом повышения.
Министерство образования и науки сообщило, что создало калькулятор зарплаты учителя, который поможет каждому педагогу самостоятельно рассчитать точную сумму заработной платы с учетом всех надбавок и доплат.

В ведомстве напомнили, что с января 2026 года заработная плата учителей выросла на 30%. МОН перечислило средства всем громадам. Следующий этап повышения — еще на 20% — запланирован на сентябрь 2026 года.

Калькулятор зарплаты учителя доступен по ссылке.

С помощью калькулятора каждый учитель может:

  • рассчитать зарплату с учетом повышения;
  • увидеть полную структуру начислений;
  • сформировать индивидуальный расчетный лист и сравнить его с фактическими выплатами.

МОН Украины

