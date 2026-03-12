Мобилизация, служба и увольнение: ключевые позиции судов в делах военных

В документе изложены ключевые правовые позиции Верховного Суда по военной службе.

Верховный Суд представил тематический обзор судебной практики по административным делам, посвященный ключевым вопросам военной службы. Он будет включать четыре серии обзоров:

Принятие (мобилизация) на военную службу. Прохождение военной службы. Увольнение с военной службы;

Денежное обеспечение военнослужащих;

Социальная защита военнослужащих и членов их семей;

Пенсионное обеспечение военнослужащих.

В документе ниже изложены ключевые правовые позиции Верховного Суда относительно:

призыва на военную службу во время мобилизации;

общих вопросов прохождения военной службы;

увольнения с военной службы по результатам дисциплинарного производства, в связи с проведением организационно-штатных изменений и по другим основаниям.

Обзор будет полезен судьям, юристам, военнослужащим и лицам, которые интересуются вопросами военной службы.

