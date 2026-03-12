Верховный Суд объяснил, доказывает ли регистрация по одному адресу с наследодателем принятие наследства

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу о признании наследства выморочным и передачи земельных участков в собственность территориальной общины, в рамках которой встал вопрос о значении регистрации наследника по одному адресу с наследодателем.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу заместителя руководителя Харьковской областной прокуратуры на решение по делу по заявлению руководителя Берестинской окружной прокуратуры.

Дело № 624/93/25 касается вопроса о признании наследства выморочным после смерти владелицы земельных участков сельскохозяйственного назначения и передачи такого имущества в собственность территориальной громады.

Предмет спора

В январе 2025 года руководитель Берестинской окружной прокуратуры Харьковской области обратился в суд с заявлением в интересах государства в лице Кегичевского поселкового совета Берестинского района Харьковской области о признании наследства выморочным.

Основанием для обращения стало то, что на территории Кегичевского поселкового совета находятся земельные участки сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 6323180600:01:000:0129 площадью 6,0579 га и 6323180600:01:000:0126 площадью 6,0574 га, которые принадлежали на праве частной собственности гражданке, умершей. Местом смерти указано поселок Кегичевка Берестинского района Харьковской области. При жизни она проживала по адресу, расположенному в этом же населенном пункте.

Из информации, предоставленной Кегичевским поселковым советом, установлено, что умершая проживала по указанному адресу одна и без регистрации места жительства. Квартира, в которой она фактически проживала, принадлежала на праве частной собственности ее брату. Местонахождение последнего неизвестно, а с 3 августа 2016 года он объявлен в государственный розыск.

Сведения Наследственного реестра не содержат информации о наличии завещания, открытых наследственных дел или выданных свидетельств о праве на наследство в отношении имущества умершей. С целью установления возможных наследников или других заинтересованных лиц окружной прокуратурой было размещено сообщение в местном печатном издании «Вести Берестинщины» о рассмотрении вопроса о признании наследства выморочным.

Прокурор указывал, что после смерти наследодателя отсутствуют наследники по закону и по завещанию, которые приняли бы наследство, а срок для его принятия истек еще до введения военного положения на территории Украины. При этом орган местного самоуправления длительное время не предпринимал мер для обращения в суд с соответствующим заявлением, что и стало основанием для представительства интересов государства прокурором.

В связи с этим заявитель просил суд признать выморочным наследство, в состав которого входят указанные земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Решения судов предыдущих инстанций

Решением Кегичевского районного суда Харьковской области от 19 марта 2025 года в удовлетворении заявления было отказано.

Суд первой инстанции отметил, что прокурор имел правовые основания для обращения в суд в интересах государства в соответствии со статьей 131-1 Конституции Украины и статьей 23 Закона Украины «О прокуратуре», поскольку после истечения одного года со времени открытия наследства Кегичевский поселковый совет не предпринимал мер по признанию наследства выморочным и передаче имущества территориальной громаде.

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении заявления, исходя из того, что последнее место проживания наследодателя совпадало с местом регистрации ее брата. Материалы дела не содержат доказательств того, что брат умер или был объявлен умершим. Поскольку он не лишен права на наследование, суд пришел к выводу о возможности фактического принятия наследства в соответствии с частью третьей статьи 1268 Гражданского кодекса Украины, что исключает возможность признания наследства выморочным.

Постановлением Харьковского апелляционного суда от 6 ноября 2025 года апелляционная жалоба прокурора оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений. Апелляционный суд согласился с выводами местного суда и отметил, что они соответствуют установленным обстоятельствам дела и нормам материального и процессуального права.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии с частью второй статьи 389 Гражданского процессуального кодекса Украины основаниями кассационного обжалования являются неправильное применение судом норм материального права или нарушение норм процессуального права в определенных законом случаях.

Суд кассационной инстанции проверяет законность судебных решений в пределах доводов кассационной жалобы и не вправе устанавливать новые обстоятельства или оценивать доказательства иначе, чем это сделано судами предыдущих инстанций.

Верховный Суд обратил внимание, что в соответствии с главой 86 Гражданского кодекса Украины наследники по закону получают право на наследование по очередности на основании родства. В случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, их отстранения от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия закон предусматривает переход такого имущества к территориальной громаде.

Статья 1277 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что орган местного самоуправления обязан подать в суд заявление о признании наследства выморочным после истечения одного года со времени открытия наследства. В случае признания наследства выморочным оно переходит в собственность территориальной громады.

Верховный Суд подчеркнул, что для признания наследства выморочным необходимо установить совокупность юридических фактов: факт смерти наследодателя, отсутствие наследников или непринятие ими наследства, а также соблюдение соответствующей процедуры органом местного самоуправления.

Суды предыдущих инстанций, отказывая в удовлетворении заявления, исходили из наличия брата наследодателя, который не лишен права на наследование, а также из того, что его зарегистрированное место жительства совпадало с последним местом проживания наследодателя, что может свидетельствовать о фактическом принятии наследства.

Верховный Суд признал такой вывод преждевременным. Суд отметил, что в соответствии с частью третьей статьи 1268 Гражданского кодекса Украины наследник считается принявшим наследство, если он постоянно проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства и в течение установленного срока не заявил об отказе от него.

При этом сама по себе регистрация места жительства по одному адресу с наследодателем не является достаточным доказательством фактического принятия наследства. Такой правовой вывод ранее изложен в постановлении Верховного Суда от 19 мая 2021 года по делу № 937/10434/19-ц.

Для применения положений части третьей статьи 1268 Гражданского кодекса Украины необходимо установить именно факт постоянного проживания наследника вместе с наследодателем на момент открытия наследства. Этот правовой вывод также подтвержден постановлением Объединенной палаты Верховного Суда от 4 ноября 2024 года по делу № 504/3606/14-ц.

Коллегия судей отметила, что суды предыдущих инстанций не установили факт постоянного проживания наследника вместе с наследодателем, а лишь предположили возможность такого проживания, исходя из регистрации места жительства. Однако доказывание не может основываться на предположениях.

Учитывая, что апелляционный суд не установил всех фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, Верховный Суд пришел к выводу о наличии оснований для отмены постановления апелляционного суда.

В результате кассационная жалоба удовлетворена частично, постановление Харьковского апелляционного суда отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановление суда кассационной инстанции вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

