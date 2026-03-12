  1. В Украине
Судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов возглавил Совет судей Украины

15:59, 12 марта 2026
Председателем Совета судей Украины был избран Виталий Салихов.
Судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов возглавил Совет судей Украины
В Киеве 12 марта состоялось первое организационное заседание новоизбранного Совета судей Украины. Оно прошло сразу после завершения работы ХХ очередного съезда судей Украины.

Делегаты съезда переизбрали состав Совета судей Украины. По результатам голосования в РСУ было избрано 30 членов. Еще двух членов Совета — по одному от местных общих судов и от местных хозяйственных судов — делегаты съезда решили доизбрать на следующем съезде судей Украины.

Во время заседания новоизбранные члены РСУ избрали руководство органа. На должность председателя Совета судей Украины была выдвинута кандидатура судьи Киевского апелляционного суда Виталия Салихова. Других кандидатов не предлагали.

По результатам тайного голосования, в котором приняли участие все 30 членов Совета, председателем РСУ избрали судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова.

Заместителем председателя Совета судей Украины стал судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Владимир Соколов.

Секретарем Совета избрали судью Хозяйственного суда Киевской области Татьяну Гребенюк.

