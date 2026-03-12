Рада предлагает упростить увольнение военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15057, который предлагает изменить правила увольнения военнослужащих во время военного положения в случае воспитания ребёнка с инвалидностью.
Что предлагает законопроект
Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 26 Закона Украины «О военной обязанности и военной службе» с целью уточнения основания для увольнения военнослужащих во время военного положения в связи с воспитанием ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
Основным положением проекта является исключение условия, согласно которому увольнение со службы возможно только при отсутствии других лиц, обязанных воспитывать ребёнка.
Почему возникла необходимость внесения изменений
В настоящее время действующая редакция фактически ограничивает право на увольнение, так как предусматривает его только в случаях, когда другой из родителей отсутствует. В результате военнослужащие, имеющие детей с инвалидностью, часто не могут уволиться со службы для осуществления надлежащего ухода.
Авторы законопроекта также обращают внимание на правовую несоответствие между разными законами.
В частности, пункт 5 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предоставляет отсрочку от призыва женщинам и мужчинам, воспитывающим ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, без требования отсутствия другого из родителей.
Это создаёт неравный правовой подход к лицам, находящимся в подобных жизненных обстоятельствах, и ставит военнослужащих, которые уже выполняют конституционный долг по защите Родины, в худшее положение по сравнению с теми, кто не проходил военную службу.
Какую проблему должен решить законопроект
По словам авторов законопроекта, действующее регулирование фактически перекладывает уход за ребёнком с инвалидностью на мать, что противоречит принципу равенства прав и обязанностей родителей.
Предлагаемые изменения должны:
- устранить дискриминационное условие относительно наличия другого из родителей;
- обеспечить одинаковый правовой подход к лицам, воспитывающим детей с инвалидностью;
- согласовать нормы законодательства в сфере мобилизации и прохождения военной службы;
- усилить социальную защиту семей военнослужащих.
Авторы законопроекта прогнозируют, что принятие документа будет способствовать усилению социальной защиты семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также обеспечит возможность более активного участия обоих родителей в уходе за ребёнком. Кроме того, это поможет восстановить баланс между интересами обороны государства и соблюдением социальных прав граждан.
