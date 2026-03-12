  1. Публикации
Рада предлагает упростить увольнение военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью

14:30, 12 марта 2026
Военные, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут получить право на увольнение со службы независимо от наличия другого из родителей.
Фото: nfront.org.ua
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15057, который предлагает изменить правила увольнения военнослужащих во время военного положения в случае воспитания ребёнка с инвалидностью.

Что предлагает законопроект

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 26 Закона Украины «О военной обязанности и военной службе» с целью уточнения основания для увольнения военнослужащих во время военного положения в связи с воспитанием ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Основным положением проекта является исключение условия, согласно которому увольнение со службы возможно только при отсутствии других лиц, обязанных воспитывать ребёнка.

Почему возникла необходимость внесения изменений

В настоящее время действующая редакция фактически ограничивает право на увольнение, так как предусматривает его только в случаях, когда другой из родителей отсутствует. В результате военнослужащие, имеющие детей с инвалидностью, часто не могут уволиться со службы для осуществления надлежащего ухода.

Авторы законопроекта также обращают внимание на правовую несоответствие между разными законами.

В частности, пункт 5 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предоставляет отсрочку от призыва женщинам и мужчинам, воспитывающим ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, без требования отсутствия другого из родителей.

Это создаёт неравный правовой подход к лицам, находящимся в подобных жизненных обстоятельствах, и ставит военнослужащих, которые уже выполняют конституционный долг по защите Родины, в худшее положение по сравнению с теми, кто не проходил военную службу.

Какую проблему должен решить законопроект

По словам авторов законопроекта, действующее регулирование фактически перекладывает уход за ребёнком с инвалидностью на мать, что противоречит принципу равенства прав и обязанностей родителей.

Предлагаемые изменения должны:

  • устранить дискриминационное условие относительно наличия другого из родителей;
  • обеспечить одинаковый правовой подход к лицам, воспитывающим детей с инвалидностью;
  • согласовать нормы законодательства в сфере мобилизации и прохождения военной службы;
  • усилить социальную защиту семей военнослужащих.

Авторы законопроекта прогнозируют, что принятие документа будет способствовать усилению социальной защиты семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также обеспечит возможность более активного участия обоих родителей в уходе за ребёнком. Кроме того, это поможет восстановить баланс между интересами обороны государства и соблюдением социальных прав граждан.

