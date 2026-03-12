Съезд судей заявил о финансовом кризисе в судах и признал работу ГСА неудовлетворительной

Судьи заявили об угрозе для работы судов из-за финансового кризиса.

12 марта 2026 года в Киеве на XX очередном съезде судей Украины делегаты приняли ряд важных решений, направленных на преодоление финансового кризиса в судах, реформирование органов судейского управления, и выразили радикальное недоверие руководству Государственной судебной администрации.

Требования к законодательной и исполнительной власти

Съезд официально признал состояние финансового и материально-технического обеспечения судов таким, которое представляет угрозу функционированию судебной власти как отдельной ветви и препятствует обеспечению права на справедливый суд. Делегаты констатировали недофинансирование расходов на оплату труда судей и работников аппаратов.

Решения:

Соответственно, судьи решили обратиться в Верховную Раду с требованием прекратить использование заниженного размера прожиточного минимума (2102 грн) для расчета должностных окладов. Съезд требует восстановить соотношение должностных окладов согласно закону: 50 прожиточных минимумов для местных судей, 60 прожиточных минимумов — для апелляционных и 75 прожиточных минимумов — для судей Верховного Суда. Также делегатами Съезда поддержана позиция Верховного Суда относительно обжалования в КСУ положений бюджетов 2022–2025 годов, а также инициировано новое представление относительно бюджета на 2026 год.

Кадровые решения и реформа ГСА

Делегаты XX очередного Съезда решили выразить недоверие Председателю Государственной судебной администрации Максиму Пампуре. Это предложение вызвало дискуссии среди делегатов. Участники обсуждения отмечали, что решение о выражении недоверия должно быть четко обоснованным. По мнению выступавших делегатов, пункты решения, предусматривающие ликвидацию или увольнение должностного лица, должны содержать конкретные основания и перечень замечаний.

В ходе дискуссии было предложено дополнить соответствующий пункт решения детальным перечнем причин, в частности в формате отдельных подпунктов с конкретными обвинениями. В случае отсутствия четко сформулированных оснований участники заседания предложили вынести вопрос на рассмотрение уполномоченных органов, ответственных за назначение соответствующего должностного лица.

По словам одного из выступавших, решение административно-хозяйственных вопросов требует отдельных ресурсов и, вероятно, расширения штатов судов. В связи с этим участников призвали подходить к принятию кадровых решений взвешенно и обоснованно.

Отдельно в ходе заседания прозвучало предложение обратиться в Высший совет правосудия с просьбой рассмотреть вопрос ответственности и возможного увольнения отдельных должностных лиц. В то же время некоторые участники дискуссии предостерегли от поспешных решений.

В частности, один из присутствующих высказал позицию, что работа отдельных должностных лиц может быть не идеальной, однако осуществляется в чрезвычайно сложных условиях, в частности во время полномасштабной войны и в условиях ограниченного финансирования. По его мнению, резкие кадровые решения без детального анализа ситуации могут быть преждевременными.

В завершение обсуждения участники заседания призвали рассматривать каждый вопрос поэтапно и предметно, учитывая ситуацию в разных регионах и реальные условия работы судов. Председательствующий Съезда предложил исключить из решения пункты о выражении недоверия главе ГСА и ликвидации ГСА.

В ходе голосования делегаты Съезда поддержали:

Признать работу Государственной судебной администрации неудовлетворительной. Предложено внедрить механизм ежегодной отчетности членов ВСП перед съездом судей и правовой механизм их отзыва.

В процессе голосования из решения исключили предложения относительно:

Выражения недоверия Председателю ГСА Максиму Пампуре.

Рассмотрения вопроса об увольнении председателя Государственной судебной администрации и возможности ликвидации ГСА как институции.

Социальная защита и аппарат судов

Делегаты требуют установить корректирующие коэффициенты для работников аппаратов местных судов и обеспечить достойную оплату труда патронатной службе. Поддержаны изменения в программу «єОселя», чтобы предоставить доступ к льготному ипотечному кредитованию судьям и работникам аппаратов. То есть решено обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой внести изменения в постановление от 2 февраля 2022 года № 856 об обеспечении граждан доступным ипотечным кредитованием. Речь идет, в частности, о необходимости распространения соответствующих возможностей и на работников аппарата судов. Съезд планирует в очередной раз призвать правительство отменить ограничения на выезд за границу для судей-женщин. Съезд признал неприемлемым Проект Закона № 14387 о справедливой системе оплаты труда в Украине. По мнению делегатов, предложенные положения могут привести к ослаблению конституционных гарантий независимости судей, в частности через ограничение судейского вознаграждения и пожизненного денежного содержания. В связи с этим было высказано предложение отозвать соответствующий законопроект как такой, который может противоречить Конституции Украины. Совет судей продолжит разработку изменений в процессуальные кодексы для упрощения процедур и соблюдения разумных сроков рассмотрения дел. Кроме того, руководителям Верховного Суда и ВСП предлагают механизмы уменьшения нагрузки на судей, которые принимают дела из судов, где невозможно осуществлять правосудие, учитывая при этом вопросы безопасности. Решили обратиться к Министру обороны Украины с инициативой принять решение о бронировании работников аппаратов судов от мобилизации. Предлагается обеспечить бронирование на уровне 100%, аналогично другим правоохранительным органам.

При этом в ходе голосования делегатами было отклонено предложение: