Съезд судей заявил о финансовом кризисе в судах и признал работу ГСА неудовлетворительной
12 марта 2026 года в Киеве на XX очередном съезде судей Украины делегаты приняли ряд важных решений, направленных на преодоление финансового кризиса в судах, реформирование органов судейского управления, и выразили радикальное недоверие руководству Государственной судебной администрации.
Требования к законодательной и исполнительной власти
Съезд официально признал состояние финансового и материально-технического обеспечения судов таким, которое представляет угрозу функционированию судебной власти как отдельной ветви и препятствует обеспечению права на справедливый суд. Делегаты констатировали недофинансирование расходов на оплату труда судей и работников аппаратов.
Решения:
- Соответственно, судьи решили обратиться в Верховную Раду с требованием прекратить использование заниженного размера прожиточного минимума (2102 грн) для расчета должностных окладов.
- Съезд требует восстановить соотношение должностных окладов согласно закону: 50 прожиточных минимумов для местных судей, 60 прожиточных минимумов — для апелляционных и 75 прожиточных минимумов — для судей Верховного Суда.
- Также делегатами Съезда поддержана позиция Верховного Суда относительно обжалования в КСУ положений бюджетов 2022–2025 годов, а также инициировано новое представление относительно бюджета на 2026 год.
Кадровые решения и реформа ГСА
Делегаты XX очередного Съезда решили выразить недоверие Председателю Государственной судебной администрации Максиму Пампуре. Это предложение вызвало дискуссии среди делегатов. Участники обсуждения отмечали, что решение о выражении недоверия должно быть четко обоснованным. По мнению выступавших делегатов, пункты решения, предусматривающие ликвидацию или увольнение должностного лица, должны содержать конкретные основания и перечень замечаний.
В ходе дискуссии было предложено дополнить соответствующий пункт решения детальным перечнем причин, в частности в формате отдельных подпунктов с конкретными обвинениями. В случае отсутствия четко сформулированных оснований участники заседания предложили вынести вопрос на рассмотрение уполномоченных органов, ответственных за назначение соответствующего должностного лица.
По словам одного из выступавших, решение административно-хозяйственных вопросов требует отдельных ресурсов и, вероятно, расширения штатов судов. В связи с этим участников призвали подходить к принятию кадровых решений взвешенно и обоснованно.
Отдельно в ходе заседания прозвучало предложение обратиться в Высший совет правосудия с просьбой рассмотреть вопрос ответственности и возможного увольнения отдельных должностных лиц. В то же время некоторые участники дискуссии предостерегли от поспешных решений.
В частности, один из присутствующих высказал позицию, что работа отдельных должностных лиц может быть не идеальной, однако осуществляется в чрезвычайно сложных условиях, в частности во время полномасштабной войны и в условиях ограниченного финансирования. По его мнению, резкие кадровые решения без детального анализа ситуации могут быть преждевременными.
В завершение обсуждения участники заседания призвали рассматривать каждый вопрос поэтапно и предметно, учитывая ситуацию в разных регионах и реальные условия работы судов. Председательствующий Съезда предложил исключить из решения пункты о выражении недоверия главе ГСА и ликвидации ГСА.
В ходе голосования делегаты Съезда поддержали:
- Признать работу Государственной судебной администрации неудовлетворительной.
- Предложено внедрить механизм ежегодной отчетности членов ВСП перед съездом судей и правовой механизм их отзыва.
В процессе голосования из решения исключили предложения относительно:
- Выражения недоверия Председателю ГСА Максиму Пампуре.
- Рассмотрения вопроса об увольнении председателя Государственной судебной администрации и возможности ликвидации ГСА как институции.
Социальная защита и аппарат судов
- Делегаты требуют установить корректирующие коэффициенты для работников аппаратов местных судов и обеспечить достойную оплату труда патронатной службе.
- Поддержаны изменения в программу «єОселя», чтобы предоставить доступ к льготному ипотечному кредитованию судьям и работникам аппаратов. То есть решено обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой внести изменения в постановление от 2 февраля 2022 года № 856 об обеспечении граждан доступным ипотечным кредитованием. Речь идет, в частности, о необходимости распространения соответствующих возможностей и на работников аппарата судов.
- Съезд планирует в очередной раз призвать правительство отменить ограничения на выезд за границу для судей-женщин.
- Съезд признал неприемлемым Проект Закона № 14387 о справедливой системе оплаты труда в Украине. По мнению делегатов, предложенные положения могут привести к ослаблению конституционных гарантий независимости судей, в частности через ограничение судейского вознаграждения и пожизненного денежного содержания. В связи с этим было высказано предложение отозвать соответствующий законопроект как такой, который может противоречить Конституции Украины.
- Совет судей продолжит разработку изменений в процессуальные кодексы для упрощения процедур и соблюдения разумных сроков рассмотрения дел.
- Кроме того, руководителям Верховного Суда и ВСП предлагают механизмы уменьшения нагрузки на судей, которые принимают дела из судов, где невозможно осуществлять правосудие, учитывая при этом вопросы безопасности.
- Решили обратиться к Министру обороны Украины с инициативой принять решение о бронировании работников аппаратов судов от мобилизации. Предлагается обеспечить бронирование на уровне 100%, аналогично другим правоохранительным органам.
При этом в ходе голосования делегатами было отклонено предложение:
- Предложить Высшему совету правосудия привлекать представителя Совета судей к заседаниям, где рассматриваются дисциплинарные дела или вопросы о предоставлении согласия на содержание судей под стражей.
