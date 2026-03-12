Четыре судьи Верховного Суда вошли в Совет судей Украины: кто именно

Съезд судей избрал четырех представителей ВС в состав Совета судей Украины.

В рамках ХХ очередного съезда судей Украины состоялся первый тур тайного голосования за кандидатов в состав Совета судей Украины.

По его результатам 11 марта в РСУ избраны четыре представителя Верховного Суда:

судья ВС в Кассационном хозяйственном суде Виталий Зуев,

судья ВС в Кассационном гражданском суде Ирина Литвиненко,

судья ВС в Кассационном уголовном суде Виктор Остапук,

судья ВС в Кассационном административном суде Владимир Соколов.

Напомним, что XX съезд судей Украины в четверг, 12 марта, продолжает свою работу. С 10 по 12 марта делегаты съезда решают судьбу ключевых органов судейского управления.

Напомним, в первый день съезда были избраны два члена Высшего совета правосудия сроком на 4 года: судья Днепровского районного суда г. Киева Дмитрий Круподеря и судья Голосеевского районного суда г. Киева Татьяна Спиридонова. Также «Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию первого дня.

На второй день председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы – от жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок. Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасичник рассказал о ходе процедуры отбора новых судей и основных вызовах, с которыми столкнулась Комиссия. А председатель Государственной судебной администрации Максим Пампура представил основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств. С текстовой трансляцией второго дня съезда можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, 11 марта ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины. «Судебно-юридическая газета» публиковала полный список.

