Четыре судьи Верховного Суда вошли в Совет судей Украины: кто именно

12:25, 12 марта 2026
Съезд судей избрал четырех представителей ВС в состав Совета судей Украины.
Четыре судьи Верховного Суда вошли в Совет судей Украины: кто именно
В рамках ХХ очередного съезда судей Украины состоялся первый тур тайного голосования за кандидатов в состав Совета судей Украины.

По его результатам 11 марта в РСУ избраны четыре представителя Верховного Суда:

  • судья ВС в Кассационном хозяйственном суде Виталий Зуев,
  • судья ВС в Кассационном гражданском суде Ирина Литвиненко,
  • судья ВС в Кассационном уголовном суде Виктор Остапук,
  • судья ВС в Кассационном административном суде Владимир Соколов. 

Напомним, что XX съезд судей Украины в четверг, 12 марта, продолжает свою работу. С 10 по 12 марта делегаты съезда решают судьбу ключевых органов судейского управления.

Напомним, в первый день съезда были избраны два члена Высшего совета правосудия сроком на 4 года: судья Днепровского районного суда г. Киева Дмитрий Круподеря и судья Голосеевского районного суда г. Киева Татьяна Спиридонова. Также «Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию первого дня.

На второй день председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы – от жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок. Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасичник рассказал о ходе процедуры отбора новых судей и основных вызовах, с которыми столкнулась Комиссия. А председатель Государственной судебной администрации Максим Пампура представил основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств. С текстовой трансляцией второго дня съезда можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, 11 марта ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины. «Судебно-юридическая газета» публиковала полный список.

судья Верховный Суд Съезд судей Рада судей Украины РСУ

Богдан Монич: Обновление Совета судей — это естественный процесс, а не передышка, интервью по итогам ХХ съезда

Богдан Монич в эксклюзивном комментарии рассказал о балансе между дисциплинарной ответственностью и независимостью, легитимности решений продолжающегося съезда и своих планах по возвращению к осуществлению правосудия.

Попытка побега в Польшу через границу: как суд на Волыни оценил действия военнослужащего

Почему это дело не получило уголовного продолжения.

Съезд судей заявил о финансовом кризисе в судах и признал работу ГСА неудовлетворительной

Судьи заявили об угрозе для работы судов из-за финансового кризиса.

Второй тур выборов в РСУ: съезд судей определил представителей от местных судов

12 марта, в ходе работы ХХ очередного съезда судей Украины, состоялся решающий второй тур тайного голосования за кандидатов в состав Совета судей Украины.

ЄСПЛ высказался о стеклянных кабинах в судах и раскритиковал формальные решения украинских судов о домашних арестах

По мнению ЕСПЛ, пребывание подсудимых в стеклянной кабине во время суда не является проявлением жестокого или унижающего достоинство обращения.

