XX съезд судей Украины: текстовая и онлайн трансляция, день первый

Назначение судей КСУ, избрание членов ВСП и Совета судей Украины.

После 19-месячной паузы очередной XX съезд судей Украины продолжает работу. Первый этап был начат еще 18 сентября 2024 года. С 10 по 12 марта делегаты съезда будут решать судьбу ключевых органов судейского управления.

В повестке дня работы Съезда вопросы о том, кого изберут в ВСП, КСУ и Совет судей, а также отчеты органов судебной власти.

В частности, делегаты съезда заслушают отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, а также о состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов.

Кроме того, участники съезда заслушают информацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности.

Также Председатель Государственной судебной администрации Максим Пампура должен представить информацию о деятельности учреждения, в частности об организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении работы органов судебной власти.

10:36 З вітальним словом виступив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

«Останні зустрічі, а саме нагадаю, вона відбулася у вересні 2024 року, були дуже непростими для всієї країни і для суддівської спільноти, попри навіть те, що в мовах воєнного стану судова система України продемонструвала свою життєздатність та здатність стабільно виконувати свої функції», - зазначив голова ВС.

Станіслав Кравченко нагадав, що 5 800 000 проваджень у всіх юрисдикціях, всіх інстанціях. Це той обсяг роботи, яка виконувала судова система. 4 600 000 із них розглянуто.

«Постійно в роботі понад мільйона справ. Можна сказати, що це звичайні цифри, але вони вказують і говорять багато про що», - зауважив Кравченко.

За його словами, суди забезпечують доступ громадян до правосуддя на належному рівні, забезпечують право кожної людини на справедливий суд.

«Ми можемо пишатися, що наше суспільство, незважаючи на ті складності, які відчуваємо в умовах воєнного стану, показала надзвичайний високий рівень правової культури, і спори вирішуються в судах», – додав голова ВС.

У підсумку свого виступу Станіслав Кравченко зазначив, що судова система України вже неодноразово доводила свою здатність працювати та адаптуватись до складніших умов. І навіть у час повномасштабної війни суди продовжують здійснювати правосуддя, забезпечуючи реалізацію прав людини на справедливий суд.

«Тому важливо підкреслити, що судова влада послідовно виконує всі покладені на неї повноваження та процедурні обов'язки. Водночас окремі питання, які постають перед судовою системою, мають широкий інституційний характер і потребують комплексних рішень на рівні законодавства та взаємодії різних державних інституцій», – резюмував голова ВС.

10:34 Голова Ради суддів України (РСУ) Богдан Моніч привітав всіх жінок в судовій системі з Міжнародним днем жінок-суддів.

Він також наголосив на важливості прийняття всіх поставлених завдань на цей зʼїзд.

«Я переконаний, що робота зʼїзду буде конструктивною та продуктивною», – наголосив Моніч.

10:29 XX з'їзд суддів розпочав роботу.





