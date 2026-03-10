  1. Публикации
Украина легализует механизм привлечения к ответственности за подкуп иностранных чиновников

09:35, 10 марта 2026
Законопроект предлагает привести антикоррупционные нормы в соответствие с международными правилами.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №0367 от 06.03.2026 «О присоединении Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях».

В связи с этим в Парламенте зарегистрировали законопроект №15056, который предусматривает изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон «О предотвращении коррупции».

Что предлагает законопроект №15056

Необходимость внесения изменений обоснована тем, что Украина должна адаптировать национальное законодательство к международным стандартам. В 2022 году Правительство Украины подало заявку на членство в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Одним из шагов для получения членства является присоединение к Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях, а также к Рабочей группе ОЭСР по противодействию взяточничеству в международных деловых операциях. 23 октября 2025 года Рабочая группа приняла решение пригласить Украину присоединиться к Конвенции.

Законопроект №15056 предлагает расширить определение служебных лиц в статье 364 УК Украины. Согласно новой редакции, к ним будут относиться не только украинские должностные лица, но и должностные лица иностранных государств — те, кто занимает должности в законодательных, исполнительных или судебных органах, органах местного самоуправления или государственных и коммунальных предприятиях. Кроме того, к служебным лицам отнесены иностранные третейские судьи, лица, уполномоченные решать гражданские, коммерческие или трудовые споры в иностранных государствах, должностные лица международных организаций, члены международных парламентских ассамблей и судьи и должностные лица международных судов.

В частности, законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс Украины. В настоящее время действующая редакция статьи 309 УПК Украины определяет, какие постановления следственного судьи можно обжаловать во время досудебного расследования. Среди них — применение или отказ в применении мер пресечения (содержание под стражей, домашний арест, залог), арест имущества, ограничения деятельности юридических лиц, направление на психиатрическую экспертизу и временный доступ к вещам и документам предприятия.

Также законопроект №15056 предлагает уточнить пункт 9 части первой статьи 309, изложив его в новой редакции: «применение ограничений в отношении деятельности юридического лица и/или отказ в применении таких ограничений». Таким образом, законопроект предоставит юридическим лицам четкое право обжаловать решения следственного судьи, которые ограничивают их деятельность во время досудебного расследования.

Законопроект №15056 также предлагает дополнение к статье 61 Закона «О предотвращении коррупции», которое распространяет антикоррупционные обязанности на уполномоченных лиц юридических лиц.

В настоящее время часть третья статьи 61 Закона Украины «О предотвращении коррупции» обязывает должностных и служебных лиц юридических лиц, а также других работников, которые находятся в трудовых отношениях с компанией:

  • не совершать и не участвовать в коррупционных правонарушениях;
  • воздерживаться от поведения, которое может выглядеть как готовность к коррупции;
  • незамедлительно информировать ответственное лицо или руководство о случаях подстрекательства к коррупционным правонарушениям;
  • сообщать о коррупционных действиях других работников или лиц, связанных с компанией.

Эту статью предлагается дополнить частью четвертой, которая предусматривает, что уполномоченные лица юридического лица, а именно физические лица, которые в соответствии с законом, учредительными документами юридического лица, договором, инструкциями или другими устными или письменными разрешениями имеют право действовать от имени юридического лица или представлять его интересы, обязаны принимать меры по предотвращению коррупции, предусмотренные частью третьей этой статьи.

В случае принятия законопроект будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к уголовной ответственности за нарушения, связанные с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях, приведению национальной правовой системы к высочайшим стандартам в сфере борьбы с коррупцией и противодействия взяточничеству в международных деловых операциях.

Верховная Рада Украины законопроект коррупция иностранец

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

