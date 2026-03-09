Президент инициирует присоединение Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц

Президент предлагает новый законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 0367 от 06.03.2026 «О присоединении Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях».

Документ, принятый в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), устанавливает международные стандарты криминализации подкупа иностранных должностных лиц, ответственности компаний и межгосударственного сотрудничества при расследовании коррупционных преступлений. Присоединение к Конвенции является одним из шагов на пути приближения Украины к стандартам OECD и усиления прозрачности международной экономической деятельности.

Конвенция OECD была принята в ответ на распространённую практику подкупа иностранных должностных лиц в международных коммерческих операциях. В документе подчёркивается, что такие действия искажают конкуренцию на глобальных рынках, подрывают надлежащее управление и негативно влияют на экономическое развитие. Именно поэтому государства-участники договорились установить согласованные уголовно-правовые механизмы противодействия таким практикам и обеспечить эффективное международное сотрудничество при их расследовании.

Для Украины вопрос присоединения к Конвенции имеет не только антикоррупционное, но и стратегическое значение. Участие в этом международном инструменте является одним из элементов интеграции государства в систему стандартов OECD и приближения к правилам функционирования развитых экономик.

Ключевые положения Конвенции

Конвенция предусматривает обязанность государств криминализировать умышленное предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды иностранному должностному лицу с целью получения или сохранения коммерческого преимущества в международных деловых операциях. Важно, что ответственность охватывает не только непосредственную передачу взятки, но и попытку подкупа, соучастие или содействие такому правонарушению, в том числе через посредников.

Одним из ключевых требований Конвенции является установление ответственности юридических лиц за подкуп иностранных должностных лиц. В соответствии с её положениями каждое государство должно, согласно своим правовым принципам, принять необходимые меры для определения ответственности юридических лиц за такие правонарушения. При этом санкции должны быть эффективными, пропорциональными и сдерживающими, а также предусматривать возможность конфискации взятки или доходов, полученных вследствие подкупа иностранного должностного лица.

Конвенция также устанавливает требования относительно юрисдикции государств по делам о подкупе иностранных должностных лиц. В частности, государства должны обеспечить установление юрисдикции в случаях, когда правонарушение совершено полностью или частично на их территории. Кроме того, документ предусматривает возможность распространения юрисдикции на случаи совершения таких правонарушений гражданами государства за рубежом.

Кроме того, положения Конвенции касаются требований к ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Государства должны предотвращать использование внебалансовых счетов, отражение несуществующих расходов, проведение неидентифицированных операций и использование поддельных документов с целью подкупа иностранных должностных лиц или сокрытия таких правонарушений. За фальсификацию бухгалтерских записей и финансовой документации должны предусматриваться эффективные, пропорциональные и сдерживающие санкции.

Отдельные положения Конвенции регулируют вопросы международного сотрудничества при расследовании соответствующих правонарушений. Государства обязуются обеспечивать эффективную взаимную правовую помощь по уголовным делам, связанным с подкупом иностранных должностных лиц, а также рассматривать такие правонарушения как основание для экстрадиции в соответствии с национальным законодательством и действующими международными договорами. При этом предусматривается, что государства не могут отказывать в предоставлении правовой помощи исключительно на основании банковской тайны.

Исполнение Конвенции контролируется Рабочей группой OECD по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях, которая проводит оценку национального законодательства и практики его применения. Такой механизм мониторинга фактически формирует систему международного контроля за выполнением антикоррупционных обязательств.

Прогнозы

В случае присоединения к Конвенции Украина должна будет адаптировать отдельные элементы национального законодательства, в частности в сфере ответственности юридических лиц, конфискации доходов от коррупционных правонарушений и международной правовой помощи.

В то же время значение этого шага выходит за рамки исключительно антикоррупционной политики: участие в Конвенции является важным элементом углубления сотрудничества с OECD и сигналом для международных инвесторов о повышении стандартов добросовестности бизнеса.

Для украинских компаний, работающих на международных рынках, это также будет означать повышение требований к корпоративному комплаенсу и предотвращению подкупа иностранных должностных лиц.

Подача законопроекта о присоединении Украины к Конвенции OECD о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц является важным этапом развития антикоррупционной политики государства. Документ формирует комплексный международный стандарт криминализации транснациональной коррупции, ответственности бизнеса и межгосударственного сотрудничества при расследовании таких правонарушений. Для Украины участие в этом механизме будет означать не только усиление инструментов противодействия коррупции, но и дальнейшее приближение к правовым и экономическим стандартам государств — членов OECD.

