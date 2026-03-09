Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

6 марта 2026 года международные эксперты на совместном заседании с членами ВККС в очередной раз анализировали биографии кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Во время собеседований кандидаты проходят тест на соответствие критериям, предусмотренным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», а международные эксперты имеют право вето в отношении кандидатов, чья добропорядочность вызывает обоснованное сомнение.

6 марта 2026 года на рассмотрение было вынесено четыре кандидатуры: Харакоз Константин Сергеевич, Бублейник Владимир Анатольевич, Ретинская Юлия Игоревна и Сивоконь Сергей Сергеевич. Анализируем собеседования и знакомимся ближе с каждым из претендентов.

Харакоз Константин Сергеевич

Судья Хозяйственного суда Донецкой области. Профессиональную деятельность в сфере права начал в 1999 году, работал юрисконсультом, в частности в компаниях энергетической и металлургической отраслей. С 2006 года работал адвокатом и занимал руководящие должности в юридических подразделениях. Принимал участие в конкурсах в высшие судебные органы: в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности (прекратил участие по результатам квалификационного экзамена), в ВАКС в 2023 году (прекратил участие по результатам экзамена) и в конкурсе на должность судьи апелляционного суда (прекратил участие по результатам квалификационного экзамена на этапе практического задания). Присоединился к общественным инициативам, связанным с документированием военных преступлений, в частности к коалиции «Пятая утрара». Принимал участие в разработке Кодекса судейской этики.

Традиционно собеседование началось с обсуждения профессионального опыта кандидата. Во время адвокатской практики претендент на должность судьи преимущественно занимался корпоративным правом и юридическим сопровождением крупных предприятий, в частности вопросами структурирования собственности, корпоративного управления и консультирования бизнеса.

Спросили у кандидата о поездке в Крым, которую он объяснил ситуацией с безопасностью в Донецкой области в 2014 году. По его словам, он выехал с семьей из Донецка на две недели, чтобы обеспечить безопасность жены и ребенка, и не планировал длительного пребывания вне города. Кроме того, кандидат воспользовался заранее приобретенной туристической путевкой, которую ранее планировал использовать для семейного отдыха.

Кандидат объяснял и задекларированные в 2015 году часы Panerai и Omega стоимостью около 10 000 долларов. Одни из часов получил в подарок от друзей, другие приобрел самостоятельно. Считает, что во время работы адвокатом часы воспринимаются как элемент профессиональной репутации и символ ценности собственного времени. Относительно приобретенного автомобиля Mazda 6, драгоценностей и займа отцу в размере 722 тыс. долларов, судья отметил, что они были приобретены или предоставлены за счет сбережений, полученных во время частной адвокатской практики. По его словам, он накапливал средства, в частности с целью приобретения жилья, и не пользовался кредитами.

Завершили собеседование вопросами о политических связях. В частности, комиссию заинтересовали нюансы получения доверенности на приобретение автомобиля от Алексея Балабанова. Кандидат пояснил, что помог знакомому с оформлением документов на авто по доверенности, так как тот обратился к нему как к другу. При этом кандидат подчеркнул, что его друг не является политиком, несмотря на наличие в открытых источниках информации о тезке политика с таким же именем. Также кандидат сообщил, что с 2023 года арендует квартиру в Киеве у Кирилла Харшина. По его словам, они знакомы, а жилье он снимает на общих условиях и платит арендную плату. Отец жены владельца квартиры ранее имел отношение к Партии регионов, однако это никоим образом не связывает его с политической силой и не влияет на их личные отношения.

Бублейник Владимир Анатольевич

Кандидат юридических наук, доцент, адвокат, работал в Днепропетровском государственном университете внутренних дел и юрисконсультом.

Собеседование кандидата началось с обсуждения обстоятельств приобретения 7 домов в сельской местности, которые были переданы безвозмездно решением местного совета. По словам кандидата, эти объекты не имели фактической рыночной ценности, так как расположены на улице, где более 20 лет никто не проживал. В то же время передача имущества была выгодна громаде, ведь после появления собственника начинает уплачиваться налог на недвижимость, а часть налоговых поступлений направляется в местный бюджет.

На базе этих домов в 2019–2021 годах кандидат установил солнечные электростанции мощностью до 30 кВт каждая. Часть строительных работ, в частности установку опор и монтаж панелей, кандидат выполнял вместе с братом, в то время как подключение к сети осуществляла энергоснабжающая компания. У комиссии возникли вопросы, как бизнес, приносящий полмиллиона долларов прибыли, может функционировать без лицензии на такую деятельность. Кандидат пояснил, что на момент установки оборудования законодательство позволяло одному лицу иметь неограниченное количество домохозяйств с солнечными станциями мощностью до 30 кВт без получения отдельной лицензии. По его словам, ограничения появились позже — после начала полномасштабного вторжения. Отсутствие в декларации оборудования электростанций кандидат объяснил сложностью оценки стоимости такого оборудования, в частности из-за износа и потери рыночной цены.

Не остались без внимания и грузинские инвестиции. Кандидат внес средства на приобретение объектов недвижимости в Грузии, однако проект не заработал, и в 2024 году ему вернули инвестированные $32–33 тыс. по договоренности с местным партнером.

Также в ходе интервью кандидат подтвердил поездки в Российскую Федерацию после 2015 года, в том числе в 2019 году, по личным причинам — для ухода за могилами родственников в Курской области. Он подчеркнул, что контакты с российскими чиновниками или институциями ограничивались только процедурными взаимодействиями во время пересечения границы.

В 2011 году кандидат привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения и попытку скрыться от полиции, однако сам адвокат утверждает, что это была фальсификация.

Ретинская Юлия Игоревна

Судья Заводского районного суда Запорожья, профессиональную деятельность начала в 2004 году как секретарь судебных заседаний Апелляционного суда Запорожской области, позже работала главным специалистом и начальником отдела того же суда. В 2018 году кандидат была делегатом на 15-м очередном съезде судей Украины.

Судья поделилась с комиссией, что возможность присоединиться к команде судей ВАКС является карьерным ростом, возможностью получить новые знания и поделиться собственным опытом, накопленным за годы работы. Юлия Ретинская отметила, что особенно заинтересована в делах, которые рассматривает ВАКС, из-за их узкой специализации и общественной значимости. В своей работе в районном суде она рассматривала уголовные, гражданские и административные дела, включая дела об административных правонарушениях и нарушениях коррупционного законодательства. За 14 лет работы судья рассмотрела около 8 100 дел различной категории, из них в составе коллегии — около 10, преимущественно по делам об особо тяжких преступлениях, включая дела о государственной измене.

Комиссия спросила у судьи о возможном использовании полного доступа к Единому государственному реестру судебных решений в личных целях. Кандидат подчеркнула, что никаких нарушений конфиденциальности или использования реестра вне служебных обязанностей не совершала, а информация, которая становилась известна во время работы, не передавалась третьим лицам. Судья вспомнила только один случай, когда использовала полный доступ для поиска информации о бывшем муже подруги, однако никакая закрытая информация разглашена не была.

Комиссия обсудила и неточности в декларации и имущественные вопросы, в частности международные эксперты поинтересовались причиной, по которой кандидат не указывала право пользования дочери и матери квартирой до 2018 года. Судья пояснила, что до 2018 года не декларировала это право пользования из-за разъяснений НАПК, которые были обновлены только в конце 2018 года. С 2019 года право пользования квартирой матерью и дочерью включено в декларации. Поинтересовались эксперты и возможностью кандидата накопить 16 000 долларов при зарплате судьи первой инстанции. По мнению экспертов, такие накопления опровергают тезис о том, что судьи первой инстанции нуждаются в дополнительном финансировании. Кандидат, в свою очередь, отметила, что в начале войны существенно ограничивала свои финансовые расходы: путешествия, отдых или развлечения практически не рассматривались, а на счетах оставалось около 8 000 долларов, которые позже были конвертированы в наличные.

Еще один вопрос касался приобретения автомобиля Ford Fiesta 2017 года. Судья отметила, что авто было приобретено в 2025 году за 200 000 грн, при этом рыночная стоимость подобных автомобилей была выше — более 300 000 грн. Она пояснила, что транспортное средство имеет механическую коробку передач, а не автоматическую, а также было завезено из США и имело незначительные дефекты после доставки, что повлияло на цену. Кроме того, судья сама оплатила расходы на постановку автомобиля на учет в Украине. Она подчеркнула, что указанная в декларации цена соответствует реальной сумме покупки и не влияла на налогообложение.

Сивоконь Сергей Сергеевич

Судья Шполянского районного суда Черкасской области, работал помощником судьи в Приднепровском районном суде города Черкассы, в Государственной казначейской службе Украины, юрисконсультом отдела правового обеспечения Приватбанка.

Во время судейской карьеры рассматривал все категории дел: уголовные, гражданские, административные, а также дела об административных правонарушениях. Относительно опыта в делах о коррупции, судья отметил, что в его суде преимущественно рассматривали административные правонарушения, связанные с декларированием. В то же время он участвовал в уголовных делах о присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, которые поступают в местные общие суды.

Судья также рассказал о сложном финансовом периоде в начале работы: в 2018–2019 годах, когда он еще ожидал окончательного назначения судьей, его семья имела доход около 30 000 грн в год. По словам кандидата, это был тяжелый период, когда семья экономила на всем, но оставалась обеспечена продуктами питания. Кандидат уволился с работы в банке, чтобы соответствовать требованиям закона о несовместимости с должностью судьи.

Комиссия попросила также предоставить детальные пояснения по финансовым и имущественным вопросам своей семьи. Относительно содержания дочери от предыдущего брака, судья отметил, что в 2019 году расходы на ее нужды составляли около 1 000 грн в месяц. Это составляло примерно 12 000 грн в год, что вычиталось из годового дохода семьи в 30 000 грн. Остальные средства тратили на содержание семьи.

Относительно земельных участков, полученных в ноябре 2016 года в поселке Медведевка, где отец кандидата занимал должность депутата местного совета, судья подтвердил, что они принадлежат ему и брату. Площадь его участка составляет 1,8 га, что соответствует законодательному лимиту приватизации земельных участков до 2 га. Он пояснил, что процедура получения участков была проведена через органы местного самоуправления в рамках периода приватизации, а отец никак не влиял на процесс, участия в голосовании не принимал. Относительно земельных участков родителей, судья отметил, что они получили их во время распаевания колхоза и не нарушали законодательный лимит, так как процесс был регламентирован другими нормами и рассчитан на членов колхоза.

Также судья прокомментировал приобретение квартиры его женой, источники средств на ее приобретение и аренду помещения женой в Черкассах. По словам кандидата, в 2025 году его жена получила в подарок от матери квартиру. Относительно финансирования квартиры судья сообщил, что средства на приобретение — около 975 тыс. грн — были накоплены тестем и тещей в течение жизни. Судья с женой взносов не делали, кроме средств на ремонт квартиры после того, как жена забеременела.

Судья также подтвердил, что его жена арендовала помещение в Черкассах с 2021 по июнь 2025 года, выплачивая арендную плату от 2 500 до 3 640 грн в месяц. Помещение использовалось как собственное пространство для жены, а не для оказания услуг по коррекции бровей или другой предпринимательской деятельности. Кандидат опроверг информацию об оказании женой услуг в сфере красоты и подчеркнул, что все сведения в социальных сетях не отражают фактическую деятельность.

В конце собеседования эксперты поинтересовались подходом судьи к подаче заявлений о самоотводе, а также об использовании доступа к реестру судебных решений. Кандидат рассказал, что все его заявления о самоотводе подавались исключительно для устранения любых сомнений в объективности и беспристрастности судьи. Комиссия озвучила случаи, когда самоотвод был заявлен из-за участия в деле бывших работников суда или родственников сотрудников суда. Как отметил судья, эти дела передавались в территориально приближенные суды, чтобы избежать даже намека на конфликт интересов.

Относительно пользования реестром судебных решений, судья сообщил, что в 2022 году проводил поиск по фамилиям и делам для анализа судебной практики и результатов рассмотрения, в том числе по делам, привлекавшим внимание общественности. Поиски осуществлялись с разных IP-адресов и компьютеров в рамках доступа, выданного для служебной деятельности.

«Судебно-юридическая газета» продолжает следить за новыми собеседованиями кандидатов на должность судьи ВАКС. С материалами предыдущих собеседований можно ознакомиться по ссылкам:

Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Академическая добродетель и мобилизация на Верховине: новые детали собеседований претендентов на кресло судьи ВАКС

Миллиардные ноу-хау, конфликты с полицией и Facebook-критика НАБУ: новые истории претендентов на кресло судьи ВАКС

ДТП, поездки в РФ и несоответствие должности члена ВСП: новые вызовы добропорядочности кандидатов в ВАКС

От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Гонорары на карту, нарушение тайны совещательной комнаты и политическое прошлое кандидатов: новые собеседования в ВАКС

Политическое прошлое, крипто-подарки и заложники судей: новый этап испытания на добропорядочность

240 запросов в реестр, 11 млн гонорара и поездки в Крым: новые спецзаседания ВККС и ОСМЭ

Миллионные сбережения и забытое жилье: антикоррупционное сито 19 февраля

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Зарплата в конверте и долги за коммуналку: новые признания кандидатов в ВАКС

Сомнительные состояния и манипуляции с должностями: анализ первых собеседований кандидатов в ВАКС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.