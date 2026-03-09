В Резерв+ теперь можно спланировать визит в ТЦК
Военнообязанные призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки через мобильное приложение Резерв+. Об этом сообщили в Минобороны.
Электронная очередь в ТЦК и СП позволяет пользователям:
- выбирать удобную дату и время визита по несколько кликов в смартфоне;
- не стоять в очередях;
- видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;
- отменить запись или оставить отзыв;
- получать напоминания в виде push-уведомлений.
В то же время, сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.
Запись через Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как через сайт электронной очереди.
