На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

В парламенте на данный момент зарегистрированы три законопроекта, направленные на внедрение льготных условий аренды жилья.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 13 февраля народные депутаты зарегистрировали законопроект №15031 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов физических лиц от сдачи в аренду объектов жилой недвижимости или их части».

Документом предлагается уменьшить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 18% до 5% для доходов от сдачи жилой недвижимости в аренду. Кроме того, предлагается не включать такие доходы в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика в период с 1 апреля 2026 года до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.

Со временем в Парламенте также был зарегистрирован альтернативный законопроект №15031-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий предоставления жилья во внутреннюю аренду для внутренне перемещённых лиц (ВПО)», который предусматривает снижение налоговой нагрузки на доходы от аренды жилья и упрощение налоговых процедур. В частности, предлагается:

снизить ставку НДФЛ с 18% до 5% для доходов от аренды жилья физическим лицам, включая внутренне перемещённых лиц;

снизить ставку военного сбора с 5% (а после завершения военного положения — с 1,5%) до 1;

сохранить льготу по налогу на недвижимое имущество (необлагаемая площадь от 60 до 180 метров квадратных в зависимости от типа объекта) в случае сдачи жилья физическим лицам;

упростить процедуру декларирования — без обязанности указывать в годовой декларации другие доходы, информация о которых уже есть у контролирующих органов или не влияет на размер налоговых обязательств.

Уже 4 марта в Верховной Раде зарегистрировали ещё один законопроект — №15031-2 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детинизации рынка аренды жилья и стимулирования предоставления объектов жилой недвижимости во внутреннюю аренду внутренне перемещённым лицам и ветеранам войны».

В законопроекте 15031-2 предлагают изменить правила налогообложения доходов от сдачи жилья в аренду в Налоговый кодекс Украины.

Что предлагает законопроект 15031-2

Проект предлагает освободить от НДФЛ и военного сбора доходы от аренды жилья, если собственники сдают его внутренне перемещённым лицам, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны или участникам войны. Для применения такой налоговой льготы договоры аренды должны быть зарегистрированы в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Это, по задумке авторов, позволит не только контролировать уплату налогов посредством обмена информацией о заключённых договорах, но и получать данные о жилищных условиях и потребностях семей ВПО и ветеранов для предоставления при необходимости дополнительной помощи, в том числе по оплате арендных платежей.

Кроме того, законопроект предусматривает внедрение дифференцированных ставок налогообложения доходов от аренды жилой недвижимости. В частности, предлагается установить ставку налога на уровне 0%, если общая площадь всех объектов жилой недвижимости, которые собственник сдаёт в аренду, составляет менее 200 метров квадратных. Если площадь превышает 200, но меньше 400 метров квадратных, ставка налога составит 5%.

В то же время общий порядок налогообложения по ставке 18% предлагается оставить для доходов от сдачи в аренду нежилой недвижимости, для случаев, когда недвижимость сдаётся лицам, являющимся налоговыми агентами, а также если общая площадь жилой недвижимости, сдаваемой в аренду, превышает 400 метров квадратных.

Отдельно проект предусматривает упрощение порядка декларирования доходов физическими лицами от сдачи в аренду жилой недвижимости другим физическим лицам. В частности, предлагается отменить обязанность указывать в годовой налоговой декларации другие виды доходов, информация о которых уже имеется у контролирующих органов или не влияет на размер налога.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время, по разным оценкам, от 70% до 90% рынка аренды жилья находится в тени. Авторы законопроекта считают, что его принятие будет способствовать повышению добровольного декларирования доходов и уплаты налогов, что в краткосрочной перспективе может привести к росту поступлений налога на доходы физических лиц и военного сбора в бюджет по сравнению с 2025 годом.

Законопроект направлен на то, чтобы побудить собственников сдавать жильё внутренне перемещённым лицам и ветеранам войны, а также способствовать детинизации рынка аренды, значительная часть которого сейчас функционирует без официального декларирования доходов. Также ожидается, что предлагаемые изменения будут стимулировать владельцев жилья сдавать его в аренду внутренне перемещённым лицам и ветеранам войны, создадут более понятные правила для собственников и будут способствовать защите их интересов.

