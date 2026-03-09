ОГП: правоохранители разоблачили схему изготовления фальшивых удостоверений СБУ

Как указывают в Генпрокуратуре, в бланки удостоверений вносили персональные данные клиентов и вклеивали их фотографии, имитируя подлинные документы.

Правоохранители разоблачили схему изготовления и продажи поддельных удостоверений силовых структур Украины, которые использовались для уклонения от мобилизации. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следствие установило, что подозреваемый организовал схему массового изготовления и продажи поддельных удостоверений силовых структур, в частности Службы безопасности Украины. К противоправной деятельности он привлек еще десять человек.

Участники группы арендовали офисы в разных регионах Украины, где наладили серийное изготовление фальшивых документов. В бланки удостоверений вносили персональные данные клиентов и вклеивали их фотографии, имитируя настоящие документы.

Стоимость такого «удостоверения» составляла от 3 до 5 тысяч долларов США в зависимости от срочности изготовления. Готовые поддельные документы передавали клиентам почтовыми отправлениями под видом полиграфической продукции или во время личных встреч.

По данным правоохранителей, впоследствии эти документы использовались военнообязанными для уклонения от мобилизации.

Во время проведенных обысков правоохранители изъяли смартфоны, компьютерную технику, штампы и печати соответствующих учреждений. Также было обнаружено около 100 поддельных удостоверений СБУ и других военизированных и правоохранительных формирований, а также фиктивные приказы и справки.

Суд избрал организатору схемы меру пресечения в виде содержания под стражей, ему сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

