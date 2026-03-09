  1. В Украине

В Украине ускорят ремонт госдорог: Кабмин выделяет дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда

14:42, 9 марта 2026
За неделю отремонтировано более 155 тыс. кв. м дорожного покрытия – сообщила Юлия Свириденко.
На заседании правительства был рассмотрен вопрос состояния ремонта автомобильных дорог государственного значения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По её словам, сейчас работы продолжаются на международных и национальных трассах. За неделю отремонтировано более 155 тыс. кв. м дорожного покрытия. Основной акцент сделан на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и на дорогах с высокой интенсивностью движения. К работам привлечено более 1100 работников дорожных бригад.

Свириденко отметила, что Минразвития совместно с Агентством восстановления получили задание в течение следующих двух недель максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.

Отдельно во время заседания Кабмина рассмотрели вопрос финансирования ремонтов и определили источники покрытия соответствующих потребностей.

«Прежде всего речь идёт о имеющемся финансовом ресурсе государственного бюджета. Дополнительно привлекаются средства резервного фонда, из которого уже выделяется первый транш в размере 3 млрд грн. Также предусмотрено привлечение дополнительных средств государственного бюджета в сочетании с софинансированием местных бюджетов и механизмом государственных гарантий», — сообщила Свириденко.

По словам премьер-министра, правительство приняло соответствующие организационные решения для обеспечения необходимого финансового ресурса.

В Минразвития уточнили, что наибольшие объемы работ выполняются на таких международных дорогах, как:

М-05 Киев-Одесса – 10521,4 м2;

М-06 Киев-Чоп – 6802 м2;

М-14 Одесса-Мелитополь – 1510 м2;

М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (на г. Бухарест) – 1 007 м2;

М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский – 4 833 м2;

М-28 Одесса - Южный - /М-14/ –3 700 м2.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что ямочный ремонт дорог будет выполнен до 1 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на ремонт дорог необходимо 52 млрд грн, а сами работы будут проходить в два этапа — до июня и до октября. 

