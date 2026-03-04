Ямочный ремонт дорог будет выполнен до 1 июня – Свириденко

Правительство выделит 3 млрд грн на ямочный ремонт дорог.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об итогах совещания по вопросам ремонта автомобильных дорог.

Ямочные ремонты уже стартовали

На международных и национальных трассах, в частности в прифронтовых регионах, уже начали ямочный ремонт покрытия. Речь идет не о капитальных работах, а об обеспечении базовой безопасности и проходимости дорог.

Погодные условия позволяют ремонтным бригадам работать. Завершить эти работы планируют до 1 июня.

Дополнительное финансирование из резервного фонда

По итогам совещания правительство направит дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета. Средства будут использованы для проведения ямочных ремонтов в прифронтовых регионах и на дорогах общего пользования государственного значения с высокой интенсивностью движения.

Логистика, эвакуация и экономика

Вопрос состояния дорог связан с эффективной логистикой для Сил обороны, эвакуацией раненых, а также с обеспечением работы экономики и жизнедеятельности общин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.