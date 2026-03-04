Ямочный ремонт дорог будет выполнен до 1 июня – Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об итогах совещания по вопросам ремонта автомобильных дорог.
Ямочные ремонты уже стартовали
На международных и национальных трассах, в частности в прифронтовых регионах, уже начали ямочный ремонт покрытия. Речь идет не о капитальных работах, а об обеспечении базовой безопасности и проходимости дорог.
Погодные условия позволяют ремонтным бригадам работать. Завершить эти работы планируют до 1 июня.
Дополнительное финансирование из резервного фонда
По итогам совещания правительство направит дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета. Средства будут использованы для проведения ямочных ремонтов в прифронтовых регионах и на дорогах общего пользования государственного значения с высокой интенсивностью движения.
Логистика, эвакуация и экономика
Вопрос состояния дорог связан с эффективной логистикой для Сил обороны, эвакуацией раненых, а также с обеспечением работы экономики и жизнедеятельности общин.
