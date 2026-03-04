В Украине презентовали Стандарт государственного языка «Терминология безбарьерности»

Стандарт унифицирует более 100 терминов, касающихся прав и возможностей людей с инвалидностью, ветеранов и ветеранoк, родителей с детьми и других групп.

В Украине был презентован Стандарт государственного языка «Терминология безбарьерности». Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что этот документ нормирует и систематизирует термины и определения понятий в сфере безбарьерности, расширяет сферу использования украинской терминологии по вопросам безбарьерности, а также устраняет недостатки терминологии в этой сфере.

Стандарт унифицирует более 100 терминов, которые касаются прав и возможностей людей с инвалидностью, ветеранов и ветеранoк, родителей с детьми и других групп. Также он определяет формулировки, от которых следует отказаться в официальной речи.

26 февраля Национальная комиссия по стандартам государственного языка одобрила вторую редакцию Стандарта и направила документ в Институт украинского языка НАН Украины и другие научные учреждения для предоставления заключений.

