  1. В Украине

В Украине презентовали Стандарт государственного языка «Терминология безбарьерности»

20:21, 4 марта 2026
Стандарт унифицирует более 100 терминов, касающихся прав и возможностей людей с инвалидностью, ветеранов и ветеранoк, родителей с детьми и других групп.
Фото: mova.gov.ua
Фото: mova.gov.ua
В Украине был презентован Стандарт государственного языка «Терминология безбарьерности». Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что этот документ нормирует и систематизирует термины и определения понятий в сфере безбарьерности, расширяет сферу использования украинской терминологии по вопросам безбарьерности, а также устраняет недостатки терминологии в этой сфере.

Стандарт унифицирует более 100 терминов, которые касаются прав и возможностей людей с инвалидностью, ветеранов и ветеранoк, родителей с детьми и других групп. Также он определяет формулировки, от которых следует отказаться в официальной речи.

26 февраля Национальная комиссия по стандартам государственного языка одобрила вторую редакцию Стандарта и направила документ в Институт украинского языка НАН Украины и другие научные учреждения для предоставления заключений.

