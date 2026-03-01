  1. Видео
Иранская баллистическая ракета ударила по укрытию возле Иерусалима – по меньшей мере 9 погибших и десятки раненых

19:01, 1 марта 2026
Удар по жилому кварталу назвали самым смертоносным в Израиле за время нынешнего конфликта с Ираном.
Фото: The Times of Israel
В городе Бейт-Шемеш недалеко от Иерусалима девять человек погибли в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты в жилой квартал. Об этом сообщает The Times of Israel.

Ракета попала в жилой район, разрушив синагогу и нанеся значительные повреждения общественному бомбоубежищу и окружающим домам. По данным службы скорой помощи Маген Давид Адом, восемь человек погибли на месте, еще 28 пострадавших доставили в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Впоследствии подтвердили смерть девятой жертвы.

Иерусалимский медицинский центр Шаарей Цедек сообщил, что лечит шестерых раненых, среди них четырехлетнего мальчика в состоянии средней тяжести. Часть пострадавших эвакуировали в центр неотложной помощи «Терем» в Бейт-Шемеше и в университетские больницы «Хадасса» на горе Скопус и в Эйн-Керми.

Военные направили на место поисково-спасательные подразделения, медиков и вертолет для эвакуации раненых. Момент удара зафиксировали на видео около 14:00 после того, как по всей стране прозвучали сирены.

Армия обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС расследуют неудачную попытку перехвата ракеты. Командование тыла также проверяет обстоятельства удара, в частности состояние укрытия. По данным военных, система раннего предупреждения сработала должным образом и была активирована до объявления воздушной тревоги в городе.

Заместитель начальника полиции округа Иерусалим Авшалом Пелед заявил, что большинство погибших находились в общественном укрытии. По его словам, вероятно, произошел прямой удар по убежищу. Он отметил, что хотя укрытия не всегда способны выдержать прямое попадание баллистической ракеты, в большинстве случаев они обеспечивают защиту.

Удар по Бейт-Шемешу стал самым смертоносным в Израиле во время нынешнего конфликта с Ираном. Во время 12-дневной войны с Ираном в июне 2025 года также погибли девять человек — тогда ракета попала в жилой дом в Бат-Яме.

война Иран обстрел Израиль ракетный удар

