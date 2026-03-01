Украина вошла в ТОП-15 стран, где в 2026 году продукты подорожают больше всего

Продукты в Украине подорожают более чем на 9% в 2026 году — прогноз Visual Capitalist.

По прогнозам Visual Capitalist, в 2026 году Украина займет 15-е место в мире по уровню продовольственной инфляции — ожидается рост цен на 9,2%. Основными причинами подорожания эксперты называют повышение расходов на электроэнергию, удорожание кормов для животных, последствия войны и снижение покупательной способности населения.

Больше всего вырастут цены на базовые продукты питания: мясо (говядина, свинина, птица), молочную продукцию, хлеб и крупы. Рост стоимости этих продуктов напрямую повлияет на семейные бюджеты украинцев.

Эксперты отмечают, что факторы, повлиявшие на прогнозируемую инфляцию, включают не только внутренние экономические обстоятельства, но и глобальные колебания цен на энергоносители и логистические расходы, а также сокращение поголовья скота из-за военных действий.

