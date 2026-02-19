На Львовщине во время пожара бойцы ГСЧС спасли более 23 тысяч цыплят, фото
22:36, 19 февраля 2026
Огонь охватил кирпичное одноэтажное здание птичника.
Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в птичнике и спасли более 23 тысяч цыплят. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание произошло в селе Заболотцы Золочевского района. Огонь охватил кирпичное одноэтажное здание птичника. По информации ГСЧС, горели подстилка и оборудование, из-за чего пламя быстро распространялось, а помещение было сильно задымлено.
Благодаря спасателям удалось спасти более 23 000 цыплят.
В настоящее время причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают специалисты.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.