В Украине прогнозируют резкое подорожание молочных продуктов: в чем причина

23:30, 12 марта 2026
Ближе к Пасхе молоко может значительно подорожать.
В Украине прогнозируют резкое подорожание молочных продуктов: в чем причина
В Украине до конца марта 2026 года ожидается повышение цен на молочные продукты. Подорожание может составить примерно 12%. Об этом сообщил аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Максим Гопка.

По его словам, на формирование новых цен влияет сразу несколько факторов: рост затрат на логистику, активизация экспорта, трудности в аграрных хозяйствах, а также сокращение поголовья молочного скота.

Все эти факторы постепенно будут отражаться на стоимости продукции. По состоянию на март 2026 года средняя цена бутылки молока в Украине составляет около 60 гривен.

В то же время на украинском рынке дорожают и овощи. В частности, заметно выросли цены на популярные среди потребителей огурцы, а также морковь. Подорожал и чеснок, который сейчас продается примерно по 115–125 грн за килограмм, сообщил аналитик в комментарии РБК-Украина.

Среди овощной продукции наибольшее предложение наблюдается на белокочанную капусту, которая стоит примерно 10–12 грн/кг. Также чаще на рынке появляются лук (около 68 грн/кг) и картофель (примерно 10–14 грн/кг).

Кроме того, в продаже уже появилась молодая картошка, которую поставляют из Египта и из тепличных хозяйств южных регионов Украины.

В фруктовом сегменте наибольшей популярностью пользуются яблоки украинского и иранского происхождения. Их предложение на рынке увеличивается, а цены держатся в пределах 30–45 грн за килограмм.

По данным Госстата, в феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1%. Наибольшее подорожание зафиксировано в категории овощей и услуг мобильной связи. Базовая инфляция составила 0,7%, а в годовом измерении — 7%.

