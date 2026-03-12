В Мукачево на Закарпатье началось цветение «бешеной» сакуры, фото

В Мукачево начала цвести «бешеная» сакура.

Фото: Мукачевский горсовет

В Мукачево на Закарпатье расцвела так называемая «бешеная» сакура, которая обычно цветет вне привычного сезона. Об этом сообщает Мукачевский горсовет.

"В Мукачево начала цвести "бешеная" сакура. Традиционно эта сакура цветет "не в сезон", однако она также начинает сакуровый марафон в городе. Через несколько дней дерево полностью покроется нежно-розовым цветом", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что уже через несколько недель начнут цвести более трех тысяч сакур, взорванных на улицах города.

