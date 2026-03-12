У Мукачеві на Закарпатті розпочалося цвітіння «шаленої» сакури, фото
23:48, 12 березня 2026
У Мукачеві почала квітнути «шалена» сакура.
фото: Мукачівська міськрада
У Мукачеві на Закарпатті розквітла так звана «шалена» сакура, яка зазвичай цвіте поза звичним сезоном. Про це повідомляє Мукачівська міськрада.
"У Мукачеві почала квітнути "шалена" сакура. Традиційно ця сакура цвіте "не у сезон", однак вона також починає сакуровий марафон у місті. За кілька днів дерево повністю вкриється ніжно-рожевим цвітом", - йдеться у повідомленні.
У міськраді додали, що вже за кілька тижнів почнуть квітнути понад три тисячі сакур, висаджених на вулицях міста.
фото: Мукачівська міськрада
