ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів

21:24, 12 березня 2026
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до Комісії згоду, до якої додати свої документи.
Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

  • до Деснянського районного суду міста Чернігова – 1 судді;
  • до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області – 2 суддів;
  • до Одеського апеляційного суду – 7 суддів;
  • до Солом’янського районного суду міста Києва – 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 8 квітня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9; електронна адреса: [email protected].

