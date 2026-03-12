Користувачі PlayStation подали позов проти Sony на 2 млрд фунтів через «несправедливі» ціни на ігри

За оцінками юристів, компенсацію можуть отримати понад 12 млн користувачів.

Мільйони користувачів PlayStation у Великій Британії стали жертвами «надмірних і несправедливих» зборів за завантаження цифрового контенту. Про це повідомили під час слухання в трибуналі, пише BBC.

Колективний позов на суму 2 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд доларів), поданий проти Sony активісткою із захисту прав споживачів Алекс Нілл, стверджує, що виробник консолей не дозволяв гравцям купувати цифрові продукти поза власною «закритою екосистемою».

У разі успішного розгляду справи право на компенсацію можуть отримати всі, хто купував цифрові ігри для PlayStation або внутрішньоігрові завантаження протягом приблизно десяти років — до лютого цього року.

Захищаючи свою бізнес-модель, Sony заявила в Апеляційному трибуналі з питань конкуренції в Лондоні, що сторонні магазини створюють ризики для безпеки. Крім того, компанія зазначила, що доходи від продажу програмного забезпечення частково використовуються для субсидування продажу консолей.

Виступаючи від імені позивачів, адвокат Роберт Палмер заявив, що Sony «реалізувала тривалу стратегію», спрямовану на усунення конкуренції у сфері цифрового розповсюдження продуктів, «монополізувавши їх продаж через магазин PlayStation».

За його словами, щоб опублікувати «будь-який контент» для PlayStation, розробники повинні підписати контракт, який забороняє розповсюджувати його поза офіційним магазином без згоди Sony.

Позов стверджує, що магазин, вбудований у операційну систему PlayStation, був створений так, щоб зробити гравців «залежною аудиторією».

Крім того, користувачі нібито стикаються з обмежувальними умовами ліцензування, які не дозволяють обходити ці обмеження та отримувати цифровий контент з інших джерел.

«У результаті Sony може і встановлює роздрібні ціни на такий контент без жодної конкуренції», — заявив Палмер.

За його словами, це дозволяє компанії отримувати монопольний прибуток від цифрової дистрибуції, встановлюючи роздрібні ціни на рівні приблизно на 30% вище за оптову цифрову вартість.

У позові також стверджується, що Sony отримала несправедливу вигоду від зміни поведінки споживачів, оскільки дедалі більше гравців купують цифрові ігри замість фізичних копій на дисках.

Консоль PlayStation 5 доступна у трьох моделях, і лише одна з них має вбудований Blu-Ray привід, хоча його можна придбати окремо.

Юристи позивачів оцінюють, що компенсацію можуть отримати приблизно 12,2 млн користувачів — у середньому близько 162 фунтів стерлінгів кожен. Позов подано за принципом «opt-out», тобто всі потенційно постраждалі споживачі автоматично включені до справи.

Sony заявила суду, що дозвіл на використання сторонніх магазинів для завантаження ігор може створити ризики для безпеки та конфіденційності.

Компанія також наголосила, що комісія з цифрових продажів є частиною стратегії покриття витрат на виробництво консолей, які продаються з відносно невеликою прибутковістю.

Очікується, що слухання у справі проти Sony триватимуть близько 10 тижнів.

