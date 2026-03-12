Кабмін продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП»

Орієнтовний обсяг фінансування передбачених нових заходів становить понад 1,3 млрд гривень.

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови, що передбачає суттєве оновлення програми «Енергопідтримка ФОП» — одноразової грошової допомоги для забезпечення енергонезалежності малого бізнесу. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Ці зміни спрямовані на підтримку підприємців, які забезпечують населення базовими товарами та послугами в умовах регулярних перебоїв з електропостачанням», - заявили у відомстві.

Станом на сьогодні за програмою «Енергопідтримка ФОП» вже виплачено 380 млн грн для 38 тис. підприємців.

Головні оновлення програми

Продовження термінів подання заяв: Період подання заяв на отримання допомоги буде продовжено на два місяці — до 31 травня 2026 року (раніше граничним терміном було 31 березня 2026 року).

Розширення переліку КВЕДів: До програми додано нові суспільно та соціально значущі види економічної діяльності. Тепер отримати допомогу зможуть підприємці, чий основний КВЕД відповідає таким категоріям:

Харчове виробництво: перероблення молока та виробництво молочних продуктів (10.51), виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (10.82).

Водопостачання: забір, очищення та постачання води (36.00).

Спеціалізована роздрібна торгівля: залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами (47.52); спортивним інвентарем (47.64); квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них (47.76).

Освіта: допоміжна діяльність у сфері освіти (85.60).

Фінансування: Програма реалізується в межах бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2026 рік. Орієнтовний обсяг фінансування передбачених нових заходів становить понад 1,3 млрд гривень.

