Кабмін продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП»

20:17, 12 березня 2026
Орієнтовний обсяг фінансування передбачених нових заходів становить понад 1,3 млрд гривень.
Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови, що передбачає суттєве оновлення програми «Енергопідтримка ФОП» — одноразової грошової допомоги для забезпечення енергонезалежності малого бізнесу. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Ці зміни спрямовані на підтримку підприємців, які забезпечують населення базовими товарами та послугами в умовах регулярних перебоїв з електропостачанням», - заявили у відомстві.

Станом на сьогодні за програмою «Енергопідтримка ФОП» вже виплачено 380 млн грн для 38 тис. підприємців.

Головні оновлення програми

Продовження термінів подання заяв: Період подання заяв на отримання допомоги буде продовжено на два місяці — до 31 травня 2026 року (раніше граничним терміном було 31 березня 2026 року).

Розширення переліку КВЕДів: До програми додано нові суспільно та соціально значущі види економічної діяльності. Тепер отримати допомогу зможуть підприємці, чий основний КВЕД відповідає таким категоріям:

Харчове виробництво: перероблення молока та виробництво молочних продуктів (10.51), виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (10.82).

Водопостачання: забір, очищення та постачання води (36.00).

Спеціалізована роздрібна торгівля: залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами (47.52); спортивним інвентарем (47.64); квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них (47.76).

Освіта: допоміжна діяльність у сфері освіти (85.60).

Фінансування: Програма реалізується в межах бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2026 рік. Орієнтовний обсяг фінансування передбачених нових заходів становить понад 1,3 млрд гривень.

