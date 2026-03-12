На Львівщині судитимуть військового ТЦК, який під час мобілізаційних заходів побив до переломів чоловіка

ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо перевищення влади військовою службовою особою.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо військовослужбовця Шевченківського районного ТЦК та СП у Львові, який під час перевірки документів побив місцевого жителя.

За даними ДБР, інцидент стався під час зупинки 56-річного чоловіка у Львові. Між військовослужбовцем та громадянином виник конфлікт, у ході якого офіцер застосував фізичну силу та завдав сильного удару. Після цього потерпілого утримували за руки та силоміць посадили до службового автомобіля, при цьому портативний відеореєстратор, яким був оснащений офіцер, не був увімкнений.

Під час проходження військово-лікарської комісії у чоловіка діагностували перелом бугристості лівої плечової кістки, що належить до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Військовослужбовця обвинувачують у перевищенні влади військовою службовою особою, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

