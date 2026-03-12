ВККС припинила участь шістьох кандидатів у конкурсних процедурах

У конкурсах до ВАКС та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду припинили участь низка кандидатів.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів у пленарному складі розглянуто питання про припинення участі шістьох кандидатів у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів. Про це повідомила ВККС.

За результатами засідання у конкурсі до Вищого антикорупційного суду припинили участь:

Нестеренко Станіслав Васильович;

Глоба Максим Миколайович;

Штіфонов Павло Сергійович;

Кітов Олександр Васильович.

У конкурсі до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду припинили участь:

Бадюков Юрій Вячеславович;

Ремез Катерина Ігорівна.

Ремез Катерина Ігорівна також припинила участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді, а Штіфонов Павло Сергійович – у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.

