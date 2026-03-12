ВККС припинила участь шістьох кандидатів у конкурсних процедурах
Вищою кваліфікаційною комісією суддів у пленарному складі розглянуто питання про припинення участі шістьох кандидатів у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів. Про це повідомила ВККС.
За результатами засідання у конкурсі до Вищого антикорупційного суду припинили участь:
Нестеренко Станіслав Васильович;
Глоба Максим Миколайович;
Штіфонов Павло Сергійович;
Кітов Олександр Васильович.
У конкурсі до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду припинили участь:
Бадюков Юрій Вячеславович;
Ремез Катерина Ігорівна.
Ремез Катерина Ігорівна також припинила участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді, а Штіфонов Павло Сергійович – у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.