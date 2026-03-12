  1. Суд інфо

ВККС припинила участь шістьох кандидатів у конкурсних процедурах

20:30, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У конкурсах до ВАКС та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду припинили участь низка кандидатів.
ВККС припинила участь шістьох кандидатів у конкурсних процедурах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищою кваліфікаційною комісією суддів у пленарному складі розглянуто питання про припинення участі шістьох кандидатів у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів. Про це повідомила ВККС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами засідання у конкурсі до Вищого антикорупційного суду припинили участь:

Нестеренко Станіслав Васильович;

Глоба Максим Миколайович;

Штіфонов Павло Сергійович;

Кітов Олександр Васильович.     

У конкурсі до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду припинили участь:

Бадюков Юрій Вячеславович;

Ремез Катерина Ігорівна.

Ремез Катерина Ігорівна також припинила участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді, а Штіфонов Павло Сергійович – у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд ВККС ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада готує нові штрафи за торгівлю без ліцензії, підроблений алкоголь та тютюнові вироби

Комітет підтримав законопроєкт, який посилює покарання за незаконний обіг підакцизних товарів.

Обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося: чому делегати не голосували та які наслідки для реформи

Одне з найбільш очікуваних питань порядку денного ХХ чергового з’їзду суддів України — призначення суддів Конституційного Суду — не вирішене.

Президентські вибори в України в умовах воєнного стану: позиція ВП ВС

ВП ВС підтвердила, що Верховна Рада не зобов’язана призначати вибори Президента під час воєнного стану, а відсутність такого рішення не є протиправною бездіяльністю.

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Богдан Моніч: Оновлення Ради суддів — це природний процес, а не перепочинок, інтерв'ю за підсумками ХХ з’їзду

Богдан Моніч в ексклюзивному коментарі розповів про баланс між дисциплінарною відповідальністю та незалежністю, легітимність рішень триваючого з’їзду та свої плани щодо повернення до здійснення правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]