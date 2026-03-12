Трекери для пошуку речей стали інструментом стеження — у США суд розглядає резонансну справу

Суд у США вирішив, що продовження користування застосунком після отримання електронного листа з новими умовами сервісу означає «однозначну згоду» на арбітраж.

Ваша папка «Спам» може коштувати вам права подати позов до суду. Апеляційний суд Дев’ятого округу США у березні постановив, що просте використання застосунку для відстеження Tile після отримання електронного листа з оновленими умовами користування є «однозначною згодою» на обов’язковий арбітраж, пише Gadgetreview.

Рішення ухвалене у справі за колективним позовом проти компаній Tile, Life360 та Amazon. Позивачки Джейн Доу та Мелісса Брод виявили, що їхнє подальше використання застосунку після повідомлення електронною поштою у жовтні 2023 року юридично зобов’язує їх вирішувати спори через приватний арбітраж, а не через суд.

Суд зазначив, що завантаження або подальше використання застосунку Tile після набуття чинності повідомлення означає згоду з умовами. Це може відбутися навіть тоді, коли користувачі не відкривали електронного листа або не усвідомлювали наслідків.

Судді підкреслили, що кожного разу, коли користувач натискає «OK» або продовжує користуватися застосунком після повідомлення про оновлення, він потенційно відмовляється від певних юридичних прав.

Коли технології відстеження допомагають переслідувачам

Позов також виявив іншу проблему: Bluetooth-трекери можуть використовуватися для переслідування людей.

Позивачки Шеннон і Стефані Ірланд-Горді заявили, що переслідувачі приховували трекери Tile у їхніх автомобілях, що дозволяло відстежувати їхнє місцезнаходження в реальному часі через мережу «crowd GPS». Ця система передає незашифровані MAC-адреси та унікальні ідентифікатори через застосунки Tile і Life360, розташовані поблизу.

Інтеграція з мережею Amazon Sidewalk значно розширила можливості такого стеження через пристрої Echo та дверні дзвінки Ring.

Компанія Tile запровадила функцію захисту від переслідування «Scan and Secure» лише через дев’ять років після запуску продукту. Навіть після цього власники трекерів можуть вимикати сповіщення для потенційних жертв.

Згідно з матеріалами позову, внутрішні комунікації компанії свідчили про те, що вона знала про обговорення використання трекерів для переслідування на деяких інтернет-ресурсах, однак ці проблеми здебільшого ігнорувалися. Водночас суд дозволив розглядати у суді вимоги щодо неправомірного використання пристроїв третіми особами, тоді як спори між користувачами та компанією залишаються в арбітражі.

Нова реальність цифрової згоди

Рішення суду фактично закріплює практику так званої «полегшеної clickwrap-згоди» в екосистемі застосунків. Це означає, що подальше використання будь-якого застосунку може юридично зобов’язувати користувача погоджуватися з умовами, які компанії додають під час оновлень.

Прецедент може поширюватися далеко за межі застосунку Tile та вплинути на всіх виробників пристроїв Інтернету речей (IoT), які змінюють умови використання через оновлення програмного забезпечення.

Рішення суду також з’явилося на тлі подібних дискусій навколо трекерів Apple AirTag, що знову порушує питання безпеки користувачів і ризиків зловживань технологіями відстеження.

