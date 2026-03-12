Розрахує зарплату з надбавками і доплатами — для вчителів створили калькулятор

За допомогою калькулятора кожен учитель може розрахувати зарплату з урахуванням підвищення.

Міністерство освіти і науки повідомило, що створило калькулятор зарплати вчителя, який допоможе кожному педагогу самостійно розрахувати точну суму заробітної плати з урахуванням усіх надбавок і доплат.

У відомстві нагадали, з січня 2026 року заробітна плата вчителів зросла на 30%. МОН перерахувало кошти всім громадам. Наступний етап підвищення — ще на 20% — запланований на вересень 2026 року.

Калькулятор зарплати вчителя доступний за посиланням.

За допомогою калькулятора кожен учитель може:

- розрахувати зарплату з урахуванням підвищення;

- побачити повну структуру нарахувань;

- сформувати індивідуальний розрахунковий лист і порівняти його з фактичними виплатами.

