У Німеччині уламки метеорита впали на житлові будинки, відео

10:10, 9 березня 2026
Очевидці повідомляли про «вогняні спалахи» в небі.
У місті Кобленц у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини ввечері 8 березня уламки метеорита впали на житлові будинки.

«Сьогодні ввечері близько 19:00 у районі Гюльс міста Кобленц обвуглене небесне тіло впало на дах житлового будинку. Ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні поліції Кобленца від 8 березня.

За даними ZDF Heute, фрагмент метеорита пробив дах, а потім потрапив у спальню будинку, але людей у цій кімнаті не було.

Представник поліції повідомив агентству dpa, що уламки метеорита також пошкодили дахи та будинки в інших регіонах — такі повідомлення, зокрема, надходили з районів Хунсрюк і Айфель.

За даними поліції Кайзерслаутерна, очевидці повідомляли про «вогняні спалахи» в небі, а деякі побоювалися, що це могла бути ракета, але «жодних ознак інциденту, пов’язаного з безпекою, немає», додали в поліції.

