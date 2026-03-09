У Німеччині уламки метеорита впали на житлові будинки, відео

Очевидці повідомляли про «вогняні спалахи» в небі.

У місті Кобленц у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини ввечері 8 березня уламки метеорита впали на житлові будинки.

«Сьогодні ввечері близько 19:00 у районі Гюльс міста Кобленц обвуглене небесне тіло впало на дах житлового будинку. Ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні поліції Кобленца від 8 березня.

За даними ZDF Heute, фрагмент метеорита пробив дах, а потім потрапив у спальню будинку, але людей у цій кімнаті не було.

Представник поліції повідомив агентству dpa, що уламки метеорита також пошкодили дахи та будинки в інших регіонах — такі повідомлення, зокрема, надходили з районів Хунсрюк і Айфель.

За даними поліції Кайзерслаутерна, очевидці повідомляли про «вогняні спалахи» в небі, а деякі побоювалися, що це могла бути ракета, але «жодних ознак інциденту, пов’язаного з безпекою, немає», додали в поліції.

Vor etwa einer Stunde war der Eintritt und die Explosion eines Meteoriten in der Atmosphäre in weiten Teilen West- und Mitteldeutschlands wahrzunehmen. Vielfach wird dabei von einem explosionsartigen Geräusch berichtet. Danke an Angelina Dietz für das Video pic.twitter.com/C878DoUc6x — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) March 8, 2026

