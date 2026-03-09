Квоти, таємне голосування та заборона на адмінпосади: як ХХ з’їзд суддів буде обирати новий склад РСУ

ХХ з’їзд має обрати новий склад вищого органу суддівського самоврядування: процес обрання нового складу РСУ включає відкрите обговорення кожної кандидатури.

З 10 по 12 березня 2026 року у Києві буде проходити ХХ черговий з’їзд суддів України, який стане новим плацдармом для ініціювання змін у суддівському корпусі та обговорення перспектив розвитку судової системи країни. З’їзд суддів України готується не лише заслухати звіти щодо незалежності судів та стану фінансового забезпечення, а й обрати новий склад Ради суддів України.

Одна з найважливіших і найнеобхідніших подій з’їзду — обрання нового складу Ради суддів України, яка є вищим органом суддівського самоврядування в період між з’їздами. Адже діючий склад Ради суддів було обрано ще у березні 2021 року, а відповідно він виконує свої повноваження вже 5 років, хоча і мав бути оновлений через 2 роки після попереднього обрання.

Від нового складу РСУ залежить робота судової системи

Саме Рада суддів контролює внутрішнє життя судів від кадрів до фінансів. Як один із найвпливовіших органів системи правосуддя, РСУ має стояти на захисті судів від тиску влади та від втручання в їх роботу суддів, забезпечувати соціальний захист суддів, погоджувати призначення у загальних судах, обрання кваліфікаційних комісій, призначення та звільнення голів судів, заслуховування ВККС і впливати на добір суддів.

Крім того, «на плечах» РСУ контроль бюджету судів, планові та цільові перевірки, премії суддям і працівникам апарату, ініціювання порушення дисциплінарних проваджень та блокування незаконних рішень рад суддів.

Хто має увійти до складу РСУ за квотами?

Порядок формування та склад Ради суддів України визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Регламентом з’їзду суддів України.

Відповідно до актуальних положень, Рада суддів України обирається з’їздом суддів. До складу РСУ входять представники різних юрисдикцій та інстанцій за такими квотами:

11 суддів від місцевих загальних судів;

4 судді від місцевих адміністративних судів

4 судді від місцевих господарських судів

4 судді від апеляційних загальних судів (з розгляду цивільних, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення)

2 судді від апеляційних адміністративних судів

2 судді від апеляційних господарських судів

по 1 судді від кожного з вищих спеціалізованих судів

4 судді Верховного Суду

Склад Ради суддів України за квотами та чинними представниками.

Процедура обрання та обмеження

Під час з’їзду суддів України пропозиції щодо кандидатів до складу Ради суддів можуть вносити виключно делегати з’їзду. Кандидатами можуть бути як самі делегати, так і будь-які інші судді, які наразі здійснюють правосуддя.

Водночас закон передбачає важливі обмеження. До складу Ради суддів України не можуть бути обрані судді, які обіймають адміністративні посади в судах — зокрема голови судів або їхні заступники. Також членами Ради не можуть стати судді, які входять до складу Вищої ради правосуддя (ВРП) або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

З’їзд суддів України самостійно визначає кількісний склад Ради суддів України перед проведенням виборів. Водночас це рішення не обмежує права делегатів висувати будь-яку кількість кандидатур для включення до списків для голосування. Рішення щодо кількісного складу Ради, висунення та обговорення кандидатів ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів делегатів.

Під час з’їзду також можуть проводитися наради представників делегацій, на яких попередньо визначають персональний склад кандидатів до Ради суддів. Після цього делегати мають можливість обговорити кожну кандидатуру персонально.

Кожен делегат має право висловити свою позицію, робити критичні зауваження або заявити відвід кандидату. Пропозиція про припинення обговорення конкретної кандидатури вирішується також шляхом відкритого голосування. Після обговорення запропонованих кандидатів З'їзд відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів приймає рішення про включення кандидатів до бюлетеня для таємного голосування.

Обрання членів РСУ здійснюється вже шляхом таємного голосування. Зазвичай використовується один бюлетень, де прізвища розміщені в алфавітному порядку за юрисдикціями.

Наразі список кандидатів не оприлюднено, оскільки пропозиції вносяться безпосередньо під час підготовки та роботи з’їзду. Проте очікується, що на з’їзді можуть проводитися наради представників делегацій для попереднього узгодження списків, щоб забезпечити баланс інтересів різних регіонів та судів.

«Судово-юридична газета» стежитиме за перебігом з’їзду, ключовими дискусіями та результатами голосувань і оперативно інформуватиме читачів про всі важливі рішення та події.

