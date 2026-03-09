Виїзд за кордон під час війни: чи справедливо жінки-судді потрапили під обмеження

Рада суддів неодноразово зверталася до уряду з проханням переглянути обмеження на виїзд для жінок-суддів, проте правила поки залишаються незмінними.

В Україні під час воєнного стану діють спеціальні правила перетину державного кордону для окремих категорій громадян.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 23 січня 2023 року своїм указом №27/2023 ввів у дію рішення РНБО щодо заборони виїзду за кордон для державних службовців, народних депутатів, представників правоохоронних органів, прокурорів, суддів тощо на час дії воєнного стану.

«Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться» – зазначив тоді Президент.

Невдовзі Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону, уточнивши, що право на виїзд не мають особи, визначені у пункті 2-14.

Відповідно до цього пункту Правил перетинання державного кордону міністри, керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники, державні секретарі міністерств, керівник Офісу Президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом, та їх заступники, голова СБУ, його перший заступник та заступники, народні депутати України, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники, депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами тощо мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Щоправда, вони також можуть виїхати для лікування за кордоном за наявності листа МОЗ.

Тобто, у цьому переліку опинилися державні службовці та представники органів влади, включно з жінками-суддями та жінками-депутатами.

Зрозуміло, що основною метою такого рішення називають забезпечення безперервної роботи державних інституцій під час війни та запобігання зловживанням службовим становищем при виїзді за кордон.

Також зрозуміло, що в умовах воєнного стану судова система відіграє важливу роль у підтриманні правопорядку та розгляді справ, пов’язаних із безпекою, військовими злочинами, мобілізацією та іншими важливими питаннями і держава прагне забезпечити постійну присутність суддів на робочих місцях.

Проте такі однобічні обмеження викликали дискусії в юридичному середовищі та суспільстві, оскільки одразу поставили жінок-суддів та жінок -держслужбовців середньої ланки в нерівне становище порівняно з чоловіками, які мають бронювання та відповідні листи з дозволом на виїзд за кордон.

У серпні 2023 року Рада суддів зверталася до уряду з проханням переглянути повну заборону, яка була запроваджена в січні 2023 року постановою №69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України» та дозволити жінкам-суддям виїжджати за кордон у певних випадках, наприклад у відпустку або з професійною метою. На думку представників суддівського корпусу, повна заборона створює нерівні умови та може ускладнювати міжнародну співпрацю, участь у конференціях або навчальних програмах.

Незважаючи на проведену підготовчу роботу та підтримку професійної спільноти, ситуація з врегулюванням виїзду за кордон жінок-суддів залишилася незмінною – відповідні зміни до урядової постанови не були внесені.

В серпні 2025 року Кабінет міністрів зняв обмеження для перетину кордону для жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах і не є посадовими особами місцевого самоврядування.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко тоді підкреслювала, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.

На початку серпня 2025 року Рада суддів України повторно звернулася до Юлії Свириденко з приводу того, щоб дозволити жінкам, які працюють у судовій системі, вільний перетин кордону.

«У публічному просторі з’явилася інформація про можливість виїзду за кордон у відпустку для заброньованих чоловіків, що свідчить про потенційну готовність держави до гнучкішого підходу у врегулюванні питань тимчасового виїзду окремих категорій працівників.

У цьому контексті особливу надію викликає нещодавнє призначення Прем’єр-міністром України жінки, яка, без сумніву, добре усвідомлює ті глибокі соціальні виклики, що постали перед українськими родинами в умовах війни», йшлося у зверненні РСУ.

«Сотні українських родин, зокрема, й родини суддів, були розділені війною на роки. Тривала неможливість побачити власних дітей або доглянути за тяжкохворими родичами, навіть під час щорічної законної відпустки, викликає не лише глибоке моральне напруження, а й ставить під сумнів реальність забезпечення права на сімейне життя для жінок, які сумлінно виконують обов’язки на службі державі.

Ця ситуація, на жаль, вже має практичні наслідки для кадрового потенціалу судової системи: відомі випадки, коли саме через неможливість на законних підставах тимчасово виїхати за межі України у відпустку, жінки-судді змушені подавати заяви про відставку», зазначалося у рішенні РСУ.

Питання виїзду за кордон для жінок, які працюють у судовій системі, залишається актуальним і надалі потребує врегулювання на законодавчому рівні. Юристи та представники суддівського корпусу сподіваються, що в майбутньому буде знайдено баланс між інтересами держави в умовах війни та правами державних службовців на сімейне життя і професійний розвиток.

