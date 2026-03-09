Чи можна залишити собі старий закордонний паспорт: що передбачає закон

Чи можна залишити старий закордонний паспорт після оформлення нового.

Громадянин и України не можуть мати одночасно більше ніж два дійсні закордонні паспорти. На цьому наголосили державному підприємстві «Документ», пояснюючи порядок оформлення нового документа.

Згідно з чинним законодавством, під час оформлення нового закордонного паспорта один із попередніх документів підлягає анулюванню. Це відбувається, якщо строк його дії вже закінчився або якщо змінилася інформація, внесена до паспорта.

Анулювання паспорта здійснюється технічним способом — у документі пробивають щонайменше два отвори в машинозчитуваній зоні.

Водночас громадянин може залишити анульований паспорт у себе. Це можливо за його заявою у випадку, якщо в документі містяться чинні візи або відмітка про тимчасове проживання в іноземній державі.

