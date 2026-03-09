  1. В Україні

Чи можна залишити собі старий закордонний паспорт: що передбачає закон

11:58, 9 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чи можна залишити старий закордонний паспорт після оформлення нового.
Чи можна залишити собі старий закордонний паспорт: що передбачає закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадянин и України не можуть мати одночасно більше ніж два дійсні закордонні паспорти. На цьому наголосили державному підприємстві «Документ», пояснюючи порядок оформлення нового документа.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з чинним законодавством, під час оформлення нового закордонного паспорта один із попередніх документів підлягає анулюванню. Це відбувається, якщо строк його дії вже закінчився або якщо змінилася інформація, внесена до паспорта.

Анулювання паспорта здійснюється технічним способом — у документі пробивають щонайменше два отвори в машинозчитуваній зоні.

Водночас громадянин може залишити анульований паспорт у себе. Це можливо за його заявою у випадку, якщо в документі містяться чинні візи або відмітка про тимчасове проживання в іноземній державі.

Також ми писали, коли мають бути подані документи для обміну паспорта, у разі закінчення його строку дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт документи закордонний паспорт ID-паспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виїзд за кордон під час війни: чи справедливо жінки-судді потрапили під обмеження

Рада суддів неодноразово зверталася до уряду з проханням переглянути обмеження на виїзд для жінок-суддів, проте  правила поки залишаються незмінними.

Рішення у земельній сфері пропонують визнавати недійсними лише через суд

У Раді ініціюють зміни до порядку скасування рішень у земельній сфері.

Комітет Ради надасть оцінку законопроєкту про дисциплінарну відповідальність суддів Конституційного Суду

Законопроєкт пропонує повну втрату грошового утримання для суддів КСУ, яких буде звільнено через дисциплінарні проступки.

Президент ініціює приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців

Президент пропонує новий законопроєкт.

Квоти, таємне голосування та заборона на адмінпосади: як ХХ з’їзд суддів буде обирати новий склад РСУ

ХХ з’їзд має обрати новий склад вищого органу суддівського самоврядування: процес обрання нового складу РСУ включає відкрите обговорення кожної кандидатури.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]