Коли мають бути подані документи для обміну паспорта, у разі закінчення його строку дії

07:54, 9 березня 2026
У разі закінчення строку дії паспорта громадянина України, документи для його обміну можуть бути подані протягом деякого часу.
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, коли мають бути подані документи для обміну паспорта громадянина України, у разі закінчення його строку дії.

У відомстві зазначили, у разі закінчення строку дії паспорта громадянина України, документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії. У такому випадку паспорт, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта.

У разі виникнення обставин чи подій, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин.

паспорт ID-паспорт

