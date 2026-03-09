Коли мають бути подані документи для обміну паспорта, у разі закінчення його строку дії

У разі закінчення строку дії паспорта громадянина України, документи для його обміну можуть бути подані протягом деякого часу.

Фото: dmsu.gov.ua/dnipro

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, коли мають бути подані документи для обміну паспорта громадянина України, у разі закінчення його строку дії.

У відомстві зазначили, у разі закінчення строку дії паспорта громадянина України, документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії. У такому випадку паспорт, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта.

У разі виникнення обставин чи подій, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.