Мобілізація військових пенсіонерів: як виплачують пенсію і чи буде перерахунок

Пенсії продовжують нараховувати навіть під час мобілізації.

колаж з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді пояснили, як виплачуються пенсії військовим пенсіонерам, якщо вони знову повертаються до служби. Згідно з чинним законодавством, раніше призначена пенсія не припиняється навіть у період мобілізації.

Пенсійні виплати зберігаються для військових пенсіонерів, які повторно вступили на службу:

за призовом під час мобілізації на особливий період;

за призовом резервістів у період особливого стану;

за контрактом на час дії особливого періоду — до його завершення або до моменту звільнення.

Отже, незалежно від того, у який спосіб військовий пенсіонер повернувся до служби, він і надалі отримує призначену пенсію.

Що відбувається з пенсією після завершення служби

Після звільнення зі служби розмір пенсійних виплат переглядається. Під час перерахунку враховують додаткову вислугу років, а також розмір грошового забезпечення, яке військовослужбовець отримував на останній посаді перед звільненням.

Щоб оновити суму пенсії, уповноважені органи силових структур передають до Пенсійного фонду необхідний пакет документів. Серед них:

грошовий атестат;

довідки про додаткові види грошового забезпечення;

розрахунок вислуги років.

У фонді зазначають, що така процедура дозволяє справедливо перерахувати пенсію з урахуванням нового службового досвіду військовослужбовця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.