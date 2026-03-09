Мобілізація військових пенсіонерів: як виплачують пенсію і чи буде перерахунок
У Пенсійному фонді пояснили, як виплачуються пенсії військовим пенсіонерам, якщо вони знову повертаються до служби. Згідно з чинним законодавством, раніше призначена пенсія не припиняється навіть у період мобілізації.
Пенсійні виплати зберігаються для військових пенсіонерів, які повторно вступили на службу:
- за призовом під час мобілізації на особливий період;
- за призовом резервістів у період особливого стану;
- за контрактом на час дії особливого періоду — до його завершення або до моменту звільнення.
Отже, незалежно від того, у який спосіб військовий пенсіонер повернувся до служби, він і надалі отримує призначену пенсію.
Що відбувається з пенсією після завершення служби
Після звільнення зі служби розмір пенсійних виплат переглядається. Під час перерахунку враховують додаткову вислугу років, а також розмір грошового забезпечення, яке військовослужбовець отримував на останній посаді перед звільненням.
Щоб оновити суму пенсії, уповноважені органи силових структур передають до Пенсійного фонду необхідний пакет документів. Серед них:
- грошовий атестат;
- довідки про додаткові види грошового забезпечення;
- розрахунок вислуги років.
У фонді зазначають, що така процедура дозволяє справедливо перерахувати пенсію з урахуванням нового службового досвіду військовослужбовця.
