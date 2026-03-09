  1. В Україні

Україну накриє тепло до +15°C, але є загроза підтоплень: прогноз погоди на 10 березня

21:50, 9 березня 2026
У Києві та області 10 березня очікується невелика хмарність, опадів не прогнозують.
Україну накриє тепло до +15°C, але є загроза підтоплень: прогноз погоди на 10 березня
У вівторок, 10 березня, українців очікує справжнє весняне потепління: місцями повітря прогріється до +15°C. Водночас у деяких регіонах оголошено попередження про небезпечні гідрологічні явища. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, 10 березня на більшій частині території України протягом доби спостерігатиметься невелика хмарність. Опади не прогнозуються. Вітер буде переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря коливатиметься від +3°C до −2°C, а вдень становитиме приблизно +10…+15°C.

Дещо прохолодніша погода очікується в Карпатах, а також у Чернігівській і Сумській областях, де вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6…+11°C.

У Києві та Київській області 10 березня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. У столиці вночі температура повітря становитиме +1…+3°C, а вдень підніметься до +13…+15°C. По області вночі очікується від +3°C до −2°C, а вдень — від +10 до +15°C.

Водночас Укргідрометцентр попереджає про можливі небезпечні гідрологічні явища. До 11 березня на окремих річках суббасейну Прип’яті триватиме підвищення рівнів води приблизно на 0,1–0,3 м.

Також можливий початковий вихід води на заплаву річки Стохід у районі поста Любешів. Крім того, прогнозується збільшення шару води на заплавах річок Уборть, Горинь та у верхів’ях Прип’яті.

прогноз погоди погода

