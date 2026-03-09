На оренду об’єктів до 200 метрів квадратних встановлять нульову ставку податку — що пропонують у Раді

Податкові пільги у нуль відсотків на оренду до 200 метрів квадратних можуть отримати власники, які здають житло внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни.

У Парламенті наразі зареєстровано три законопроєкти, спрямовані на запровадження пільгових умов оренди житла.

Як писала «Судово-юридична газета», 13 лютого народні депутати зареєстрували законопроєкт №15031 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів фізичних осіб від надання в оренду об’єктів житлової нерухомості або їх частини».

Документом пропонується зменшити ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 18% до 5% для доходів від здачі житлової нерухомості в оренду. Крім того, передбачається не включати такі доходи до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку у період з 1 квітня 2026 року до 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Згодом до Парламенту було подано альтернативний законопроєкт №15031-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов надання житла в оренду внутрішньо переміщеним особам (ВПО)» передбачає зниження податкового навантаження на доходи від оренди житла та спрощення податкових процедур. Зокрема, пропонується:

зменшити ставку ПДФО з 18% до 5% для доходів від оренди житла фізичним особам, у тому числі внутрішньо переміщеним особам;

зменшити ставку військового збору з 5% (а після завершення воєнного стану — з 1,5%) до 1%;

зберегти пільгу з податку на нерухоме майно (неоподатковувана площа від 60 до 180 квадратних метрів залежно від типу об’єкта) у разі здачі житла в оренду фізичним особам;

спростити процедуру декларування — без обов’язку зазначати в річній декларації інші доходи, інформація про які вже є у контролюючих органах або не впливає на розмір податкових зобов’язань.

Вже, 4 березня, у Верховній Раді зареєстровали ще один законопроєкт — №15031-2 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації ринку оренди житла та стимулювання надання в оренду об’єктів житлової нерухомості внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни».

У законопроєкті 15031-2 пропонують змінити правила оподаткування доходів від здачі житла в оренду у Податковий кодекс України.

Що пропонує законопроєкт 15031-2

Проєкт пропонує звільнити від ПДФО та військового збору доходи від оренди житла, якщо власники здають його внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни або учасникам війни. Для застосування такої податкової пільги договори оренди мають бути зареєстровані у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Це, за задумом авторів, дозволить не лише контролювати сплату податків шляхом обміну інформацією про укладені договори, а й отримувати дані про житлові умови та потреби сімей ВПО і ветеранів для надання, за потреби, додаткової допомоги, зокрема щодо сплати орендних платежів.

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження диференційованих ставок оподаткування доходів від оренди житлової нерухомості. Зокрема, пропонується встановити ставку податку на рівні 0% у разі, якщо загальна площа всіх об’єктів житлової нерухомості, які орендодавець здає в оренду, становить менш як 200 квадратних метрів. Якщо ж площа перевищує 200, але є меншою за 400 квадратних метрів, ставка податку становитиме 5%.

Водночас загальний порядок оподаткування за ставкою 18% пропонується залишити для доходів від надання в оренду нежитлової нерухомості, для випадків, коли нерухомість здається в оренду особам, які є податковими агентами, а також якщо загальна площа житлової нерухомості, що здається в оренду, перевищує 400 квадратних метрів.

Окремо проєкт передбачає спрощення порядку декларування доходів фізичними особами від надання в оренду житлової нерухомості іншим фізичним особам. Зокрема, пропонується скасувати обов’язок зазначати у річній податковій декларації інші види доходів, інформація про які вже наявна у контролюючих органах або не впливає на розмір податку.

У пояснювальній записці зазначається, що нині, за різними оцінками, від 70% до 90% ринку оренди житла перебуває у тіні. Автори законопроєкту вважають, що його ухвалення сприятиме підвищенню добровільного декларування доходів та сплати податків, що у короткостроковій перспективі може призвести до зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету порівняно з 2025 роком.

Законопроєкт має на меті заохотити орендодавців надавати житло внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни, а також сприяти детінізації ринку оренди, значна частина якого нині функціонує без офіційного декларування доходів. Також очікується, що запропоновані зміни стимулюватимуть власників житла надавати його в оренду внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни, створять більш зрозумілі правила для орендодавців та сприятимуть захисту їхніх інтересів.

