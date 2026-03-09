  1. В Україні

Кабмін обговорив із бізнесом ситуацію на ринку пального: готують підтримку для вразливих споживачів

16:12, 9 березня 2026
Кабмін обговорив із ключовими представниками ринку нафтопродуктів ситуацію з цінами на пальне, домовившись про координацію дій для стабільних поставок і підготовку підтримки для найбільш вразливих споживачів.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із ключовими представниками ринку нафтопродуктів. Сторони скоординували подальші дії у зв’язку з поточною ситуацією на паливному ринку, яка має переважно зовнішні причини.

За її словами, спільним завданням держави та бізнесу є забезпечення безперебійної наявності пального в Україні. Уряд розраховує, що оператори ринку — як державна компанія «Укрнафта», так і приватні компанії — забезпечать належне наповнення ринку паливом та його стабільну доступність для споживачів по всій країні.

Свириденко наголосила, що ціни на пальне мають формуватися справедливо з урахуванням поточної ситуації, зокрема на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій. Вона зазначила, що «Укрнафта» виконуватиме роль орієнтира справедливої ціни на ринку.

Контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба, повинні здійснювати належний моніторинг цінової ситуації та реагувати на можливі випадки спекуляцій на ринку. Водночас важливо, щоб їхня робота не створювала безпідставного тиску або перешкод для добросовісного бізнесу.

Крім того, перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль отримав завдання забезпечити щоденну координацію з представниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних питань, зокрема тих, що виникають у роботі операторів ринку.

Окремо міністр економіки Олексій Соболев разом із Міністерством фінансів та Міністерством енергетики опрацьовують можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги у зв’язку зі суттєвим зростанням цін на нафтопродукти.

