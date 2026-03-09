У Мінекономіки пояснили, які відпустки для батьків передбачає новий Трудовий кодекс

Які відпустки для батьків передбачає новий Трудовий кодекс.

У Мінекономіки пояснили, які передбачені відпустки, пов’язані з народженням та доглядом за дитиною, у проєкті нового Трудового кодексу.

Так, у відомстві наголошують, що йдеться про різні види відпусток, які мають різне призначення.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (оплачувана)

Як є зараз:

126 календарних днів оплачуваної відпустки (70 до пологів і 56 після).

Як буде після ухвалення Трудового кодексу:

126 календарних днів оплачуваної відпустки (70 до пологів і 56 після).

Тобто, як пояснюють у Мінекономіки, нічого не змінюється.

«Ця відпустка зберігається. Проєкт Трудового кодексу її не скасовує і не скорочує», - наголошують там.

Відпустка для догляду за дитиною

Як є зараз:

Відпустка до 3 років із збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку. (У 2026 році сплата ЄСВ становить 1902 грн/міс.)

Як буде після ухвалення Трудового кодексу:

Відпустка до 3 років із збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку.

У цьому випадку також нічого не змінюється. «Ця норма залишається без змін. Працівник або працівниця може перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку», - кажуть у Міністерстві.

Додаткова (нова) оплачувана батьківська відпустка

Що додається у проєкті Трудового кодексу:

Запроваджується нова оплачувана відпустка для догляду за дитиною тривалістю 4 місяці. Із них 2 місяці передбачені для матері, ще 2 місяці — для батька. Передати свою частину іншому з батьків не можна. Якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько, вона або він може використати всі 4 місяці. Також дуже важливо, що, відповідно до директиви ЄС, скористатись правом на таку відпустку можна до досягнення дитиною 8-ми річного віку.

«Це додаткова гарантія, яка не замінює і не скорочує відпустку до 3 років», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, проєкт Трудового кодексу зберігає й інші гарантії для сімей, зокрема:

заборону звільнення працівників із дітьми до півтора року або дитиною з інвалідністю;

захист одиноких матерів і одиноких батьків із дитиною до 14 років;

гарантії для вагітних щодо медичних оглядів із збереженням оплати.

