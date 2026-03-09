В Минэкономики объяснили, какие отпуска для родителей предусматривает новый Трудовой кодекс

Какие отпуска для родителей предусматривает новый Трудовой кодекс.

В Минэкономики объяснили, какие предусмотрены отпуска, связанные с рождением и уходом за ребенком, в проекте нового Трудового кодекса.

Так, в ведомстве подчеркивают, что речь идет о разных видах отпусков, которые имеют разное назначение.

Отпуск в связи с беременностью и родами (оплачиваемый)

Как есть сейчас:

126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).

Как будет после принятия Трудового кодекса:

126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).

То есть, как объясняют в Минэкономики, ничего не меняется.

«Этот отпуск сохраняется. Проект Трудового кодекса его не отменяет и не сокращает», — подчеркивают там.

Отпуск для ухода за ребенком

Как есть сейчас:

Отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска осуществляется уплата ЕСВ за женщину. (В 2026 году уплата ЕСВ составляет 1902 грн/мес.)

Как будет после принятия Трудового кодекса:

Отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска осуществляется уплата ЕСВ за женщину.

В этом случае также ничего не меняется. «Эта норма остается без изменений. Работник или работница может находиться в отпуске для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста», — говорят в министерстве.

Дополнительный (новый) оплачиваемый родительский отпуск

Что добавляется в проекте Трудового кодекса:

Вводится новый оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 4 месяца. Из них 2 месяца предусмотрены для матери, еще 2 месяца — для отца. Передать свою часть другому из родителей нельзя. Если ребенка воспитывает одинокая мать или одинокий отец, она или он может использовать все 4 месяца. Также очень важно, что, в соответствии с директивой ЕС, воспользоваться правом на такой отпуск можно до достижения ребенком 8-летнего возраста.

«Это дополнительная гарантия, которая не заменяет и не сокращает отпуск до 3 лет», — говорится в сообщении.

Кроме этого, проект Трудового кодекса сохраняет и другие гарантии для семей, в частности:

запрет увольнения работников с детьми до полутора лет или ребенком с инвалидностью;

защиту одиноких матерей и одиноких отцов с ребенком до 14 лет;

гарантии для беременных относительно медицинских осмотров с сохранением оплаты.

