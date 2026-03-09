Командир 39-й бригады тактической авиации Александр Довгач погиб во время боевого задания на Востоке

Герой Украины погиб во время выполнения боевого вылета на Восточном направлении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о гибели полковника Александра Довгача — командира 39-й бригады тактической авиации и Героя Украины.

Он погиб 9 марта 2026 года во время выполнения боевого задания на Восточном направлении — бой происходил в условиях значительного превосходства российской авиации и мощного противодействия систем противовоздушной обороны противника.

Александр Довгач возглавлял бригаду тактической авиации и принимал непосредственное участие в боевых операциях. С первых дней полномасштабного вторжения под его командованием подразделение наносило удары по пунктам управления, технике и средствам связи российских войск.

Он совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи противника. Неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Он сражался за Киевщину, Харьковщину, Херсонщину, остров Змеиный.

В Воздушных силах отмечают, что он лично выполнял самые сложные боевые задания и вдохновлял подчиненных собственным примером.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.