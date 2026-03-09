Адаптация законодательства Украины к праву ЕС: Нацкомиссия предоставила замечания по сферам корпоративного права и финуслуг

Комиссия предоставила свои замечания к отдельным заданиям Национальной программы в части переговорных разделов 6 «Корпоративное право» и 9 «Финансовые услуги».

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что согласовала проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС)».

Национальная программа подготовлена по результатам официальной оценки ЕС (скрининга) состояния имплементации права Европейского Союза (acquis ЕС) в национальное законодательство Украины, проведенной совместно с Европейской Комиссией. Она охватывает задания, направленные на имплементацию актов права Европейского Союза (acquis ЕС) и выполнение рекомендаций Европейской Комиссии, приведенных в проектах отчетов по результатам скрининга, а также определяет сроки и ответственных за выполнение.

В целом речь идет о 31 переговорном разделе в рамках 6 переговорных кластеров. Выполнение Национальной программы будет отслеживаться через систему мониторинга выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции «Пульс вступления».

«Вместе с согласованием проекта постановления КМУ Комиссия предоставила свои замечания к отдельным заданиям Национальной программы в части переговорных разделов 6 «Корпоративное право» и 9 «Финансовые услуги», которые касались внедрения новых организационно-правовых форм юридических лиц («европейской компании», «европейского объединения экономических интересов», «европейского кооперативного общества»), а также определения главного исполнителя по имплементации Регламента ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).

Комиссия в ближайшее время ожидает утверждения Национальной программы для обновления внутренних планов по имплементации актов ЕС», — говорится в заявлении.

