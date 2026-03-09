Отцу отказали в опеке над совершеннолетней дочерью из-за возможного уклонения от мобилизации — апелляция стала на его сторону

Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу отца по делу о назначении его опекуном недееспособной совершеннолетней дочери.

Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу жителя Шепетовского района и назначил его опекуном недееспособной совершеннолетней дочери. Ранее суд первой инстанции признал женщину недееспособной, однако отказал отцу в назначении опекуном и передал ее под опеку органа опеки и попечительства.

Мужчина обжаловал это решение, отметив, что именно он фактически ухаживает за дочерью, которая с детства имеет инвалидность I группы Б из-за хронического психического заболевания и нуждается в постоянной помощи и постороннем уходе. Апелляционный суд согласился с доводами заявителя и пришел к выводу, что оснований отказывать ему в опеке нет.

Обстоятельства дела №681/916/25

Житель Шепетовского района обратился в суд с заявлением о признании его совершеннолетней дочери недееспособной и назначении его ее опекуном.

Он пояснил, что дочь с детства имеет инвалидность I группы Б пожизненно в связи с хроническим психическим заболеванием. Она нуждается в постоянном постороннем уходе, вспомогательных и технических средствах передвижения. Из-за состояния здоровья мать не может выполнять обязанности опекуна, поэтому родители пришли к согласию, что эти обязанности будет выполнять отец.

Исполнительный комитет поселкового совета внес представление о возможности назначения его опекуном в случае признания дочери недееспособной.

Полонский районный суд Хмельницкой области заявление удовлетворил частично: признал дочь заявителя недееспособной, однако отказал в назначении отца ее опекуном и передал ее под опеку органа опеки и попечительства.

Мужчина обжаловал это решение в апелляционный суд и просил удовлетворить заявление полностью. Он указал, что суд первой инстанции ошибочно отказал в назначении его опекуном, ссылаясь на возможность уклонения от мобилизации. По его словам, он получил отсрочку от призыва на военную службу до завершения мобилизации как отец, который содержит совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I группы.

Что решила апелляция

Апелляционный суд обратил внимание, что в соответствии с п. 3.1 Правил опеки и попечительства при назначении опекуна учитываются его возможности выполнять опекунские обязанности и отношения с подопечным. Опекун назначается с его согласия и, как правило, из числа родственников или близких лиц подопечного.

Согласно статье 67 Гражданского кодекса Украины опекун обязан заботиться о подопечном, создавать надлежащие бытовые условия, обеспечивать уход и лечение, а также совершать сделки от его имени и защищать его гражданские права и интересы.

В апелляционном суде заявитель пояснил, что его жена работает в Киевской области и приезжает домой только на выходные. Кроме того, ей физически сложно ухаживать за дочерью в быту (сажать ее в кресло колесное, перекладывать на кровать и т.п.), поэтому родители договорились, что опеку над дочерью будет осуществлять отец.

«Представленные доказательства свидетельствуют, что именно заявитель на протяжении жизни дочери заботится о ней, создает ей необходимые бытовые условия, обеспечивает ей надлежащий уход и лечение. В деле отсутствуют данные, что его поведение и интересы противоречат интересам совершеннолетней дочери, которая нуждается в опеке», — констатировал апелляционный суд.

Коллегия судей также отметила, что мужчина уже получил отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации на основании п. 7 ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» до завершения мобилизации, поэтому назначение его опекуном не будет иметь следствием уклонение от мобилизации.

Таким образом апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу заявителя и назначил его опекуном недееспособной дочери.

